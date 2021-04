Non, Sony n’a pas payé pour la parité des performances dans Resident Evil Village sur PS5, PS4

Fuite documents le’gaux publiés en ligne dans le cadre de la fuite en cours de Capcom ont déclenché une nouvelle tempête sur les réseaux sociaux, car les non-juristes comprennent mal la langue et partagent leurs interprétations en ligne. Une clause du contrat de marketing de Sony pour Resident Evil Village mentionne que «chaque version du jeu disponible sur les plates-formes PlayStation [must] maintenir le contenu, les fonctionnalités et la parité technique (sous réserve de toute limitation matérielle de la plate-forme) avec toute version équivalente du jeu ou du DLC publié sur toute autre plate-forme concurrentielle ou plate-forme PC / mobile ».

Certaines personnes sur Twitter et les forums de passionnés ont interprété cela comme signifiant que PlayStation a payé pour s’assurer que le titre fonctionne de manière identique sur toutes les plates-formes, mais ce n’est pas vrai. En fait, il ne s’agit que d’un langage juridique standard qui stipule que Capcom ne peut pas ajouter de fonctionnalités «exclusives» à Resident Evil Village sur une autre plate-forme si elles ne sont pas présentes sur PlayStation 5 et PS4, ce qui est évidemment logique compte tenu du contexte de le document. Un langage similaire peut être observé dans un contrat Microsoft comparable par ici.

C’est la deuxième fois en autant de jours que les réseaux sociaux sont indignés par un document divulgué qu’ils ne comprennent pas. Plus tôt dans la semaine, il a été largement rapporté que PlayStation avait payé pour retarder la version PC de Monster Hunter: World, et était responsable du manque de sauvegarde croisée et de jeu croisé de la sortie. Cette information était mal compris avant d’être partagé, et a depuis été clarifié par le proliférateur – un autre exemple de pourquoi vous ne devriez pas croire tout ce que vous lisez sur Internet.

En ce qui concerne la parité des plates-formes, il est absurde que les gens pensent même une telle chose au départ. Les mitaines d’entreprise de Sony sont partout sur Marvel’s Avengers, mais ce jeu a une résolution globale inférieure sur PS5 que, par exemple, la Xbox Series X. est une clause dans le document Resident Evil Village qui stipule que PlayStation a des dibs sur l’ajout du jeu à l’un de ses services d’abonnement, tels que PS Plus ou alors PS maintenant. Encore une fois, tout cela est assez standard – l’accord marketing signifie également que les joueurs PS5 et PS4 ont pu jouer à la démo du titre en premier. Shocker!