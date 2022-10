Non seulement La fille la plus chanceuse du monde : autres films de Mila Kunis en streaming

La fille la plus chanceuse du monde a été créée sur Netflix le 7 octobre et est rapidement devenue un succès mondial. En effet, son intrigue captivante et passionnante a captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Eh bien, ce n’est pas seulement parce qu’il est basé sur une histoire vraie, mais aussi parce qu’il présente les performances inégalées de Mila Kunis. L’actrice est, sans aucun doute, l’une des favorites de l’industrie du divertissement et maintenant elle l’a encore montré avec ce travail.

C’est parce qu’enLa fille la plus chanceuse du monde Mila Kunis donne vie à Ani FaNelli, une New-Yorkaise qui comprend que l’apparence n’est pas tout dans la vie. Elle semblait tout avoir : un poste convoité dans un magazine glamour, une garde-robe de rêve et un mariage spectaculaire. Mais lorsqu’un réalisateur de documentaires l’invite à parler d’un drame survenu pendant son adolescence, tout change pour elle.

Eh bien, avec cet appel, elle est forcée de faire face à une sombre vérité qui menace de changer sa vie parfaite. Le passé revient, son présent est abîmé et tout change car rien ne se passe comme prévu. Et, sans aucun doute, c’est l’une des meilleures œuvres de l’artiste. Cependant, il convient de noter que de nombreux fans ont eu plus envie de voir Mila Kunis dans un film Pour cette raison, chez Spoiler, nous avons choisi leurs trois meilleurs films disponibles en streaming.

Les 3 meilleurs films de Mila Kunis disponibles en streaming :

Amis avec avantages sur HBO Max :

C’est l’un des films les plus connus du répertoire de Mila Kunis. L’actrice joue dans ce film avec Justin Timberlake et bien qu’il ait été créé en 2011, c’est un classique de HBO Max. En effet, à plus d’une occasion, les téléspectateurs le choisissent pour profiter d’une bonne comédie romantique.

Synopsis du spoiler : Jamie est un dépisteur de talents pas comme les autres et frappe toujours le sol. Bien sûr, il ne s’implique généralement pas dans ses talents jusqu’à ce qu’il rencontre Dylan. C’est un jeune homme au talent indiscutable qu’elle convainc de travailler à New York en tant que directeur artistique pour GQ. Une fois sur place, les deux célibataires établissent une relation strictement sexuelle sans cesser d’être amis, mais cette relation anormale ne leur apporte que des complications.

Jupiter Ascendant sur HBO Max :

Ce film est également disponible sur HBO Max et fait fureur. Sorti à l’origine en 2015, il met également en vedette Channing Tatum et englobe le drame, le mystère, la science-fiction et l’aventure. Dans cette histoire, Mila joue Jupiter Jones.

Synopsis du spoiler : Née en haute mer lorsque sa mère a fui la Russie pour les États-Unis, Jupiter Jones vit désormais à Chicago et travaille comme femme de ménage. Cependant, un jour, son petit ami Vasiliy la convainc de gagner de l’argent supplémentaire en vendant des œufs. Mais pour ce faire, elle adopte un nouveau nom : Katherine Dunlevy. Cependant, son ADN n’est pas défectueux et il attire l’attention des chasseurs de primes intergalactiques. C’est parce qu’il fait partie d’une chaîne génétique qui pourrait altérer l’équilibre de l’Univers, donc un ancien militaire viendra sur terre pour le sauver.

Le Rebel Moms Club sur HBO Max et Prime Video :

Cette comédie est sortie en 2016 et pour les fans de Mila Kunis, c’est l’un des meilleurs. La bande est disponible sur HBO Max et Prime Video. De plus, d’une durée de 1h40, il s’attache à montrer une réalité un peu cachée.

Synopsis du spoiler : Amy est une mère moderne typique : elle prend soin de tout le monde sauf d’elle-même. Sa vie est faite d’un mariage heureux, d’enfants parfaits et d’une maison parfaite. Mais ce ne sont que des apparences car Amy est sur le point d’exploser : pleine de travail et d’engagements, elle est trop fatiguée pour en supporter davantage. C’est pourquoi elle y cherche un moyen de s’améliorer et entraîne les autres mères dans la folie, la liberté et le plaisir. Bien que le responsable de l’association des parents d’élèves de l’école ne leur facilite pas la route.

