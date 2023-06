Non seulement Apollo, ReddPlanet et Sync fermeront également leurs applications Reddit : ils blâment le nouveau prix de l’API

30 juin 2023. C’est la date à laquelle Apollo, ReddPlanet et Sync seront arrêtés. Il s’agit de trois applications tierces pour Reddit qu’en plus de la date à laquelle ils cesseront de fonctionner, ils ont un autre point commun : leurs développeurs assurent qu’ils ne peuvent pas faire face au nouveau schéma tarifaire de la plateforme sociale.

A la fin du mois dernier nous nous sommes fait l’écho des déclarations du créateur d’Apollon. Christian Selig a affirmé qu’après les modifications apportées à l’API Reddit, il devrait payer 20 millions de dollars par an pour que son application continue de fonctionner. Une somme d’argent impossible à assumer pour un développeur indépendant.

D’autres applications suivent le chemin d’Apollo

Cette semaine, Selig a annoncé une décision radicale. Après huit ans, Apollo finira par fermer en raison de la incapacité à supporter les frais d’utilisation de l’API qui établissent le paiement de 12 500 € pour 50 millions de requêtes. Apollo fait environ 7 milliards de requêtes par an, ce qui équivaut à plusieurs millions de dollars par an.

La vérité est que les mouvements avec des applications tierces se sont poursuivis. Comme le raconte The Verge, d’autres applications ont décidé de suivre un chemin similaire. « Les obstacles que Reddit place sur les applications tierces ne sont tout simplement pas un obstacle réalisable à surmonter », a écrit le développeur de ReddPlanet, qui est même allé plus loin et a assuré que « Reddit a montré que son intention est d’éteindre tous les tiers ».

L’homme derrière Sync, un client Reddit pour Android, a déclaré avoir conclu que il valait mieux fermer Sync avant que les nouvelles modifications de l’API ne soient activées. « Pour être absolument clair, je ne veux vraiment pas fermer Sync », a-t-il ajouté, tout en confirmant que l’application cessera de fonctionner à la fin du mois. « Dans l’état actuel des choses, je ne vois pas d’autre solution.

Les nouvelles conditions d’utilisation de l’API ne sont pas les seuls changements qui sont expérimentés dans Reddit. Selon ., la plateforme a rejoint la vague de coupes dans le secteur de la tech mardi dernier en annonçant le licenciement de 5% de ses effectifs. Ce n’est pas non plus la seule entreprise à mettre en place des restrictions sur son API. Twitter, rappelons-le, a coupé l’accès à cet outil à la racine, laissant inutiles les clients tiers comme Tweetbot.

