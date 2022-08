« Non! » Peut-on le voir en streaming au Mexique ?

diffusion

Le film réalisé par Jordan Peele a été présenté ce jeudi en Amérique latine, avec un excellent accueil de la critique.

©IMDBLe film est sorti aux États-Unis en juillet.

Cette semaine, les salles de cinéma de la région ont commencé à profiter de l’un des films de l’année : « Non! ». Dirigée par jordan peeleétait le troisième film de la carrière de ce réalisateur qui, en tant que réalisateur, nous a donné Sortez en 2017 et Nous en 2019. Un peu loin des éléments d’horreur qui faisaient partie de ses deux films précédents (mais pas complètement), cette nouvelle production est plus proche du monde de la science-fiction et a des influences marquées de Steven Spielberg.

la meilleure façon de voir « Non! » c’est le faire avec le moins d’informations possible sur son intrigue, mais aussi le voir plus d’une fois pour en tirer tout son jus. L’histoire tourne autour du ranch les Haywooden Californie, qui depuis des années se consacrent au monde des chevaux, animaux qui alimentent les différentes productions de Hollywood. Au milieu d’une crise dans laquelle il semble que leur travail commence à devenir obsolète, un OVNI apparaît qui altère la normalité qu’ils habitent.

« Non! » C’est un film qui réfléchit sur la manière dont nous nous connectons à l’inconnu et dont nous sommes obsédés par tout comprendre, trouver une explication à tout. Mais, bien sûr, ce n’est pas la seule analyse que l’on peut faire de ce film multicouche. Comme on l’a dit, plus le nombre de visionnages est élevé, meilleure est la compréhension de cette nouvelle production de jordan peele.

Outre le cinéma, le meilleur allié pour faire un rewatch est le diffusion. Pour cette raison, la question est de savoir quand ce film pourra être vu sur les plateformes et la réponse est inconnue, avec quelques données qui nous permettent d’avoir une estimation. Premièrement, il faut dire qu’il existe des sociétés aux États-Unis qui offrent déjà la possibilité de louer le film pour environ 20 dollars. Deuxième, paon (plateforme de streaming Images universelles qui n’a accès qu’en Amérique du Nord) recevrait le titre dans les semaines à venir, lorsque les 45 jours de la première fenêtre seraient terminés. Et le Mexique et l’Amérique latine ?

+Quand « Non ! » au Mexique et dans la région

Dans le cas du reste des pays, la situation est un peu plus compliquée à cerner. Divers titres sortis cette année tels que « Jurassic World : Dominion » Oui l’homme du nord ils ne sont pas encore apparus sur les plateformes pour pouvoir les voir. L’attente estimée est d’environ quatre mois avant qu’il ne soit vu sur n’importe quelle plate-forme. Par conséquent, pour pouvoir revoir « Non! » Il faudra attendre février 2023.

