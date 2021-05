Non, les hommes n’apprennent pas la masculinité toxique de leur père

Car la masculinité toxique, «comme le père, comme le fils», n’est qu’une partie de l’histoire.

Une nouvelle recherche suggère une histoire différente: le manque d’amis chez un homme peut prédire s’il adoptera une masculinité toxique, tandis que la présence ou l’absence d’un modèle masculin tôt dans la vie ne joue aucun rôle.

La masculinité dite toxique – ou hégémonique – fait référence à un ensemble de croyances et de comportements sociaux négatifs alignés sur des normes masculines «idéalisées». Les sociologues ont d’abord inventé le terme comme un moyen de décrire une forme de masculinité qui s’oppose directement à d’autres formes de masculinité – suggérant que ces autres formes sont inférieures. Dans cette conception, les «vrais hommes» sont souvent décrits en termes machistes tels que «assertifs», «courageux» et «compétitifs», mais ils sont souvent aussi misogynes et sexuellement agressifs. Ils se considèrent comme dominants dans la société, alors qu’ils reléguent les rôles subalternes à d’autres, comme les femmes, les homosexuels et ceux qui s’identifient comme non binaires.

Les sociologues George Van Doorn, Jacob Dye et Ma Regina de Gracia – tous de la Federation University en Australie – ont entrepris d’explorer les origines de la masculinité hégémonique dans une étude publiée dans le numéro de mars de la revue Personnalité et différences individuelles . Ils voulaient comprendre si la relation d’un homme avec son père tôt dans la vie influençait son adhésion à la masculinité hégémonique plus tard dans la vie.

«Il existe de la littérature sur les hommes, et les pères en particulier, qui sont essentiels dans la vie de leurs garçons et dans leur développement», a déclaré Van Doorn, auteur principal de l’étude. Souvent, ces études ne suivent pas ces garçons jusqu’à l’âge adulte, de sorte que les effets à long terme des influences paternelles n’ont pas vraiment été explorés scientifiquement. « Nous venons de le tester, et il ne s’est pas vraiment déroulé comme je m’y attendais », a déclaré Van Doorn à 45Secondes.fr.

Les chercheurs ont interrogé 188 hommes âgés de 18 à 62 ans, principalement d’Australie. L’enquête en trois parties a mesuré différents aspects des expériences de vie et des croyances des participants. Une partie a posé des questions sur la qualité des relations sociales, en particulier celles avec la famille et les amis. Un autre mesurait les expériences négatives de l’enfance et se concentrait particulièrement sur des choses telles que le dysfonctionnement et la maltraitance du foyer. La partie restante de l’enquête, qui comprenait 29 déclarations, était une tentative de mesurer l’adhésion des participants aux normes masculines hégémoniques. Les participants devaient classer leur degré d’accord ou de désaccord avec les déclarations axées sur: l’idéologie «playboy», l’autonomie, le contrôle émotionnel, la victoire, la violence, la présentation de soi hétérosexuelle, la prise de risque et le pouvoir sur les femmes

En analysant les résultats, ils n’ont trouvé aucun lien entre la relation d’un homme avec son père et son adhésion aux normes masculines. De plus, la relation mère-fils et les expériences négatives de l’enfance ne permettaient pas non plus de prédire la croyance d’un homme en la masculinité hégémonique.

Cependant, une relation semblait prédire la masculinité hégémonique: la qualité des relations d’un homme avec ses amis. À mesure que la masculinité hégémonique augmentait, le nombre et la qualité des amitiés ont chuté. Cependant, l’étude était corrélationnelle, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas dire si le manque d’amitiés étroites causait ces croyances ou si ces croyances empêchaient la formation ou le maintien d’amitiés étroites. C’était une corrélation forte, et dans cette étude, rien d’autre ne s’est approché pour prédire les tendances hégémoniques.

Cliff Leek, sociologue de l’Université du nord du Colorado qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que la croyance en la masculinité hégémonique est plus susceptible de provenir de nos cercles sociaux pendant que nous grandissons, en particulier ceux qui sont séparés par sexe, tels que les équipes sportives. ou fraternités, qui renforcent incontestablement les stéréotypes sur ce qu’est un «vrai homme».

Mais pourquoi les hommes qui ont ces croyances ont tendance à avoir moins d’amis que les autres est probablement lié aux croyances elles-mêmes. « Ces traits, comme la compétitivité ou le manque de volonté de montrer des émotions, sont les types de traits qui vous empêcheront de nouer des relations solides en premier lieu », a déclaré Leek à 45Secondes.fr. De cette manière, la masculinité hégémonique peut devenir une forme d’automutilation, car les hommes qui ont ces idéaux peuvent s’aliéner, selon une étude publiée en 2020 dans la revue. Rôles sexuels .

Quelle que soit la cause, le maquillage de la famille ne semble pas avoir d’importance, a déclaré Van Doorn.

« Si vous avez été élevé par votre grand-mère, votre tante, deux hommes, deux femmes, cela n’a pas d’importance dans ce cas », a déclaré Van Doorn. Bien qu’une relation père-fils soit indéniablement importante pour le développement d’un enfant, avoir une mauvaise relation avec lui, ou aucune relation du tout, ne le met pas sur une voie particulière.

