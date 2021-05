Non, les extraterrestres ne viennent pas, c’est une croix d’Einstein: un effet curieux qui est très difficile à trouver et qui, en réalité, est « un trolling »

Nous avons récemment parlé des spaghettis d’une star parce que ce « spaghetti final » avait été détecté. Un phénomène lié à l’attraction très forte d’un trou noir, pour qu’il soit réalisé faire glisser une autre étoile et de quitter ce fil de matière qui conduit à son extinction.

Mais parfois, les trous noirs ne se terminent pas par un halo de matière ou de lumière, mais agissent comme une loupe, pour ainsi dire. C’est le cas de Les croix d’Einstein, qui ne sont pas en soi l’effet inverse de celui que nous avons mentionné, mais c’est un spectacle visuel qui n’est pas facile à voir.

Même si c’est quelque chose de gros, il est difficile de les détecter

La déviation de la lumière due à la force est quelque chose qui a été prédit il y a des siècles et qui Einstein avait dans le judas (comme tant d’autres choses). En fait, comme nous l’avons déjà dit ici, il a « mal confirmé », pour ainsi dire.

En fait, le célèbre physicien est allé jusqu’à affirmer qu’il n’y avait «aucun espoir d’observer directement ce phénomène», mais les télescopes modernes nous permettent de l’observer lorsqu’un objet lumineux se trouve derrière un amas de masse (dans la ligne de vue de le télescope). Ainsi, par exemple, l’ancien Hubble pourrait le capturer dans l’amas de galaxies Abell 2813.

Qu’en est-il alors des croix et pourquoi l’éponyme Einstein? Bien qu’ils puissent en avoir l’air, ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent nous rendre visite. Ce sont des quasars qui sont observées multipliées par quatre en raison de l’effet de la lentille gravitationnelle, de sorte que même si nous voyons une croix, c’est quelque chose de virtuel.

De cette façon, nous voyons quelque chose comme un mirage; même s’il y a deux, trois, quatre ou même cinq points lumineux, c’est un seul quasar. C’est un vrai pêche à la traîne espace.

Autrement dit, l’effet est dû au fait qu’un objet spatial massif (qui peut être un trou noir) a une telle influence gravitationnelle qu’il courbe la lumière émise. On peut l’imaginer comme si l’on mettait une bille sous un jet d’eau: l’eau entoure la sphère de celle-ci et est détournée lors de cette étape, pour reprendre sa trajectoire lorsque la bille est passée (c’est-à-dire lorsqu’elle a quitté le influence de l’objet massif).

Comme nous l’avons déjà dit, Einstein l’avait prédit au début du XXe siècle, à une époque où les moyens n’étaient pas abondants ou même éloignés de l’exactitude et de la validité des moyens actuels. Mais à César ce qui est César, et bien qu’il ne soit pas le seul scientifique à avoir soutenu cela (en fait, Arthur Eddington a observé ce phénomène lors d’une éclipse, essayant de prouver la théorie de la relativité générale), ce phénomène a reçu son nom en référence à dit la prédiction.

Il y a quelques mois, en avril, grâce à l’observatoire Gaia, 12 croix d’Einstein (ceux que nous avons vus dans l’image précédente), quelque chose d’assez notable car ce n’est pas facile de se produire. Au-delà de leur curiosité, leur étude peut servir à mieux comprendre la matière noire et à étudier l’expansion de l’univers, mais comme ils sont si difficiles à trouver (on ne peut les prédire) pour l’instant (et malgré le pouvoir de Gaia) ils le sont toujours événements assez uniques.

Image | ESA / Hubble