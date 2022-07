Non, l’émoji de la poignée de main n’a jamais existé : c’était une légende urbaine

Nous avons été trompés tout ce temps : c’est ce que signifie vraiment l’emoji mains jointes

Vous en abusez depuis des années. emoji mains jointes, et vous ne vous en êtes probablement pas rendu compte. À l’époque, nous avons déjà passé en revue la signification des emojis, avec un grand dictionnaire où nous expliquons l’origine et l’explication de chacune des émoticônes les plus utilisées que nous pouvons trouver sur nos appareils. Cependant, le temps passe et la plupart des gens continuent à abuser de l’un des les émojis les plus populaires qui existent.

Et c’est que, loin de ce qu’il pourrait sembler, les deux mains ensemble emoji (celui de l’image qui dirige cet article), ne représente pas deux personnes tape m’en cinq. C’est une légende urbaine des plus répandues.

L’emoji du « high five » n’arrivera qu’à la fin de l’année

Récemment, nous avons parlé de la nouvelle collection d’emojis candidate qui sera approuvée par le consortium Unicode en septembre de cette année. Entre le 31 nouveaux émojisvous pouvez trouver un nouveau type d’emoji qui représente une main tendue, doigts pointés vers le hautet orienté vers gauche ou droite.

Cet emoji représentera officiellement le geste de tape m’en cinq. Mais attends une minute Cet émoticône n’existait-il pas déjà ?

Je mange bien expliquer à partir d’emojipediaque des milliers de personnes dans le monde utilisent depuis des années pour représenter un tape m’en cinqest en fait une émoticône destinée à représenter un geste de prière, de remerciement, de demande ou de salutation respectueuse. En fait, sur certaines plateformes, il était courant de voir, jusqu’à il y a quelques années, comment l’emoji était représenté avec un corps. Petit à petit, il a été simplifié pour ne montrer que les deux mains ensemble.

Peut-être l’existence de serrer la main emoji a été une légende urbaine, et que sa signification « officielle » est très différente de ce que certains pensent. Mais, après tout, l’utilisation des emojis est complètement flexible, et chacun d’eux peut être utilisé pour exprimer différentes émotions. Quoi qu’il en soit, maintenant tu sais Qu’est-ce que cela signifie vraiment cet emoji familier, mais incompris. 🙏

