Non, il n’y a pas de vidéo WhatsApp qui pirate votre téléphone: c’est un canular

Sur la plateforme de messagerie Whatsapp circuler régulièrement canulars et fausses nouvelles ne vérifiez pas exactement comment ils circulaient autrefois par e-mail, puis sur les premières applications de messagerie vraiment populaires, comme l’ancien Windows Messenger. Les dernières fausses nouvelles qui se répandent Whatsapp concerne une prétendue vidéo intitulée « L’Inde le fait » ou « L’Inde le fait »: le message avertit les utilisateurs de l’existence de ce clip qui, s’il était vu, aurait le pouvoir de pirater votre téléphone et en faire la proie des pirates. Mais la menace n’est pas réelle: la vidéo n’existe pas, et le message à ce sujet est simplement conçu pour se répandre comme une chaîne de Saint Antoine.

Le canular vidéo qui contient un virus

Les premières observations du buffle remontent encore àchute de l’année dernière et se référer à une version en langue anglaise ou à certaines variantes exprimant le même concept. Dans tout on parle d’un virus déguisé en vidéo dans lequel il serait montré ce que fait l’Inde pour contrer la propagation du coronavirus – d’où le titre « L’Inde le fait ». Dans le reste du message, l’alarme inutile est déclenchée: la vidéo contiendrait un virus dangereux qui peut prendre le contrôle du téléphone en moins de 10 secondes, et ne devrait pas du tout être vue. En réalité il n’y a pas de danger: la vidéo n’existe même pas, et il n’y en a aucune trace en ligne.

L’arrivée en Italie

Cependant, cela n’a pas arrêté la diffusion du message alarmiste, qui se termine en fait par le demande de diffusion aux parents et amis ou dans la transformation en véritable chaîne de Saint Antoine. Comme cela s’est produit dans le passé pour d’autres contenus de ce type, le message a été traduit en plusieurs langues et a récemment fini par circuler parmi les utilisateurs de WhatsApp dans notre pays. Le titre de la vidéo rapporté cette fois est « L’Inde le fait » – une traduction de l’original « L’Inde le fait » – mais le fond ne change pas.

Les références à la lutte contre le coronavirus, combinées au fait que «l’actualité en parle» (autre élément présent dans le texte du canular) visent spécifiquement à faire percevoir aux destinataires un sentiment de plausibilité et d’interconnexion avec les faits de la moment. Dans de nombreux cas, l’effet est suffisant pour les amener à transmettre le message à ceux qu’ils aiment, par sécurité. Le transfert est en fait inoffensif, mais aussi inutile.

