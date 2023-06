Non, Google ne supprimera pas vos fichiers de Photos, mais il vaut mieux en avoir une copie : comment exporter et télécharger toutes vos vidéos et photos

Lorsque Google « tue » l’un de ses produits, il est facile de se poser beaucoup de questions et de confusion. Ainsi, le 19 juillet est la date fixée pour la fermeture de l’Album Archive, service de stockage de photos et de vidéos que nous avons envoyé aux services du grand G comme Blogger ou Hangouts. Si vous n’êtes pas sûr du contenu des fichiers d’album, nous vous recommandons d’y jeter un coup d’œil et de télécharger vos fichiers avant la date.

En tout cas, on vous a déjà prévenu d’un truc : ça n’a rien à voir avec Google Photos, donc vos photos et vidéos de cette plateforme ne sont pas en danger… mais c’est toujours bien de jeter un œil au contenu de temps en temps , exportez-les et conservez-en une copie pour vos précieux souvenirs. C’est ainsi que vous pouvez télécharger toutes vos photos et vidéos depuis Google Photos, peut-être un stockage sur site ou d’autres services de stockage dans le cloud.

Comment exporter toutes vos photos et vidéos depuis Google Photos

La première étape consiste à accéder à Google Takeout, l’outil de la société Mountain View pour télécharger les informations stockées dans les différents produits et services du grand G.

Il est temps de sélectionner les données que nous voulons inclure dans l’exportation. Par défaut, pratiquement tout est marqué (53 éléments sur 54), il est donc plus rapide de toucher ‘décocher tout‘ pour rechercher ultérieurement Google Photos et cocher la case.

Bien que dans ce tutoriel nous nous concentrions sur le téléchargement complet du contenu de Google Photos, il y a aussi la possibilité de sélectionner par année (pour cela, rendez-vous sur ‘Tous les albums photo inclus‘ et cochez celles qui vous intéressent).

Faites défiler vers le bas et appuyez sur ‘Prochaine etape‘. Il est maintenant temps de choisir entre différentes options : si nous voulons envoyer le lien vers un e-mail ou d’autres services cloud, exporter en temps opportun ou configurer périodiquement (tous les deux mois, plus précisément), choisissez l’extension du fichier compressé résultant (.zip ou .tgz ) et la taille des exportations. Laissez-moi vous expliquer, si votre contenu « pèse » 9 Go et que vous sélectionnez une taille de 2 Go, alors il sera téléchargé en cinq fichiers. Si toutes vos photos font moins de 2 Go, il s’agit d’un seul fichier.





Lorsque nous avons choisi ce qui nous convient le mieux, cliquez sur le bouton ‘créer une exportation‘. Le processus n’est pas immédiat, mais cela prendra un certain temps en fonction de la quantité de contenu à gérer. Nous avons déjà une copie de nos archives photo et vidéo prêtes à être téléchargées sur un périphérique de stockage externe tel qu’un disque dur, sur un ordinateur ou sur une autre plate-forme.

