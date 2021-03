Non, fatigué, il n’y aura pas d’événement Elden Ring en mars

Il n’y aura pas d’événement Elden Ring en mars. On peut le dire plus fort mais pas plus clair. Que ce soit un mensonge, c’est autre chose …

Admet le. Dernièrement, nous aimons imaginer un événement plein de publicités plus qu’un tromper un crayon. Bien qu’alors l’événement soit un peu terne et sans âme, comme cela s’est produit ces semaines-ci. Mais parfois, vous devez sortir et nier des choses comme Microsoft l’a fait. Plus que tout parce que les Américains ont confirmé que il n’y aura pas d’événement Eldeng Ring en mars.

Pour préciser un peu plus, nous vous dirons que c’est le responsable du marketing des jeux Xbox qui a montré son visage dans les réseaux sociaux. Aaron Greenberg a dû se manifester pour dire haut et fort que l’assiette avait disparu, presque littéralement. Il l’a fait en réponse aux rumeurs qui ont émergé ce week-end sur un possible diffusion sur le Elden Ring attendu.

Le message va comme ceci:

Juste pour calmer les attentes: ceci [haciendo referencia al tweet del rumor citado] ça n’arrivera pas. Nous avons toujours des choses sur lesquelles nous travaillons, mais il n’y a rien à venir qui pourrait inclure des annonces de jeux ou des exclusivités mondiales comme celle-ci.

Juste pour définir des attentes: cela ne se produit pas. Il y a toujours des choses que nous avons dans les travaux, mais rien à venir prochainement qui comporterait des annonces de jeux ou des premières mondiales comme celle-ci. https://t.co/nO868SCbpZ – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 28 février 2021

Personne ne néglige le fait que le jeu existe depuis le plus longtemps Etre prêt Que le pauvre Scalebound Cependant, Microsoft refuse toujours de donner des informations a propos. On ne sait pas si parce qu’ils ont dû se frapper pour avancer, parce qu’ils sont sur une corde raide ou parce qu’ils ont oublié de le faire. Mais, en regardant cela avec perspective … maintenant, cela n’a-t-il pas si mauvais goût que quelqu’un de la société vienne dire que le jeu est en cours mais qu’il n’a rien à enseigner pour le moment?

Eh bien, Nintendadas mis à part, nous devons attendre. Parce que, oui, chers coupables, vous pourriez mentir. Mais cette déclaration est si retentissante qu’il serait difficile de comprendre qu’il en est ainsi.