Non, cette fois, WhatsApp ne disparaîtra pas des anciens téléphones

Périodiquement, les développeurs de Whatsapp sont obligés de arrêter la prise en charge des applications pour les téléphones plus anciens pour pouvoir se concentrer sur de nouvelles fonctionnalités que seuls les gadgets vendus ces dernières années peuvent gérer. Heureusement, cela n’arrive pas souvent, et surtout ça n’arrivera pas début 2021 comme le rapportent de nombreux journaux en Italie et à l’étranger. A partir d’une semaine environ, l’actualité se multiplie en ligne selon laquelle WhatsApp est sur le point de cesser de fonctionner sur certains smartphones particulièrement obsolètes, et que la date fixée pour cet arrêt serait le début de 2021; cependant, les choses ne sont pas vraiment comme ça.

Aucune source

En fait, il n’y a aucune source traçable des nouvelles. Tout d’abord, parmi les nouvelles à venir attendues par WhatsApp il n’y a aucune mention d’un tel changement, alors que généralement le groupe sur ces sujets se déplace bien à l’avance. De plus, à cet égard, il n’y a même pas de rumeurs ou de fuites provenant de canaux fiables, ou qui contiennent des preuves de ce qui est dit. En parlant de sources non officielles, WABetaInfo a pris le terrain ces dernières heures pour affirmer que les nouvelles qui circulent sont des fausses nouvelles; l’autorité du blog n’est certes pas comparable à celle du groupe Facebook, mais au fil des années, l’initiative s’est avérée aussi fiable que peu d’autres sources en termes de WhatsApp.

Le nœud des exigences officielles

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aucune des nouvelles en ligne ne fait référence à une source spécifique pour parler du changement à venir; tout ou presque pointer de manière générique vers la liste officielle des appareils pris en charge de WhatsApp, mais ils ne prennent pas en compte un problème. La liste officielle de la page comprend « les téléphones Android avec le système d’exploitation 4.0.3 et supérieur; les iPhones avec iOS 9 et supérieur, et certains téléphones avec KaiOS 2.5.1 et supérieur, y compris JioPhone et JioPhone 2 ». Ce qui est ajouté dans les nouvelles rapportées, c’est qu’au début de 2021, un commutateur se déclenchera qui arrêtera la prise en charge de tous les téléphones plus anciens que ceux de la page, alors qu’à la place, la situation est photographiée à partir de la page officielle de WhatsApp est déjà l’actuel depuis des mois.

Soutien iPhone avec des versions inférieures à iOS 9 (c’est-à-dire avec iOS 8 et versions antérieures), il avait déjà été abandonné en février 2020. Quant aux téléphones Android l’exigence de la version 4.0.3 a été introduite plus récemment, mais en tout cas il y a des mois: la page des exigences techniques de WhatsApp conservée dans les archives Internet et liée à la juin il est essentiellement identique à celui montré aujourd’hui.