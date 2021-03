Non, Bruno Mars n’est pas un appropriateur culturel simplement parce qu’il est inspiré par les artistes noirs

Personne ne fait de doute que Bruno Mars est un musicien talentueux et talentueux avec des années d’expérience à son actif. Avec un énorme 11 Grammys, deux performances au Superbowl, sa nouvelle ligne de vêtements avec Lacoste et son nouveau rhum (SelvaRey), son succès a été entendu partout dans le monde.

À ce stade, si vous ne savez pas qui est Bruno Mars, ou si vous avez entendu l’une de ses chansons, vous êtes définitivement hors de la boucle.

Bruno Mars a récemment surpris les fans avec une chanson récemment sortie avec Anderson Paak intitulée Leave the Door Open, qui met en valeur son talent et sa créativité sans limites. Son album en duo avec Anderson Paak montre jusqu’où il est prêt à aller pour expérimenter de la nouvelle musique.

Pourtant, ces dernières années, Bruno Mars a été accusé d’appropriation culturelle. La conversation s’est enflammée après la sortie de son album 24K Magic en 2018, qui a pris une forte influence d’artistes, de producteurs et de musiciens noirs. Au cours de cette année, 24K Magic a remporté sept Grammys, dont le Record de l’année, la meilleure performance R&B et la meilleure chanson R&B.

Bruno Mars – dont la mère est philippine et le père portoricain et juif – a rapidement été critiqué pour son appropriation culturelle car la plupart de ses inspirations sont des artistes noirs.

En tant que femme portoricaine et philippine moi-même, je peux vous dire qu’il est tout à fait possible pour une personne de couleur de s’approprier d’autres cultures. Les personnes de couleur non noires peuvent certainement s’approprier la culture noire en faisant des choses telles que le port de tresses, de cornrows ou de dreadlocks.

Cependant, dans ce cas, Bruno Mars n’est pas un appropriateur culturel.

Tout d’abord, définissons les termes: qu’est-ce que l’appréciation culturelle par rapport à l’appropriation culturelle?

L’appréciation culturelle consiste à prendre le temps d’apprendre et de comprendre une autre culture, de rendre hommage à ceux qui vous ont précédés, d’honorer et de respecter cette culture.

L’appropriation culturelle, en revanche, «fait référence à l’utilisation d’objets ou d’éléments d’une culture non dominante d’une manière qui ne respecte pas leur sens originel, ne donne pas de crédit à leur source, ou renforce les stéréotypes ou contribue à l’oppression».

Un exemple célèbre est l’utilisation de coiffes amérindiennes pendant Halloween. Ces coiffes sont considérées comme sacrées dans la culture, cependant, elles ont été utilisées comme costume d’Halloween, ce qui finit par se moquer de la culture.

Maintenant, la question est: Bruno Mars s’approprie-t-il la culture et la musique noires?

Un problème est qu’il est un artiste non-noir qui a remporté un grand succès en créant de la musique inspirée et produite par des artistes noirs.

Mais cela soulève une autre question: les artistes non noirs ne sont-ils pas autorisés à faire de la musique inspirée par des artistes noirs?

À chaque remise de prix, à chaque interview, Bruno Mars attribue toujours son succès à ceux qui l’ont précédé. Bruno Mars honore les légendes avant lui en leur rendant respectueusement hommage. Il ne s’attribue pas tout le mérite de la musique qu’il fait.

Dans une récente interview avec le Breakfast Club le vendredi 5 mars, Mars déclare: « Vous ne pouvez pas trouver d’interview où je ne parle pas des artistes qui sont venus avant moi. La seule raison pour laquelle je suis ici est à cause de James Brown, Prince, Michael Jackson, c’est la seule raison pour laquelle je suis ici.

Il ajoute: «À quoi ça sert si nous, en tant que musiciens, ne pouvons pas apprendre des gars qui nous ont précédés? Pourquoi l’ont-ils fait? J’espère que plus tard, il y aura un groupe qui prendra ce que nous avons fait et qui retournera cela et qui effraiera cela et qui donnera sa propre tournure, parce que s’ils ne le font pas, à quoi sert-on de faire ça?

Un autre problème qui a été soulevé est que Bruno Mars, en tant que personne non noire, est capable de remporter un grand succès alors que de nombreux artistes noirs se battent encore pour leur reconnaissance.

C’est un fait: de nombreux artistes noirs n’ont pas reçu le crédit qu’ils méritent pour les contributions qu’ils ont apportées à la musique.

L’un des plus gros snubs a eu lieu en 2014 lors des Grammy Awards lorsque Kendrick Lamar n’a remporté aucun Grammy Award, tandis que Mackelmore a remporté 4 Grammys. Bien que ce soit le camouflet le plus notable, il y en a eu beaucoup, beaucoup plus dans l’histoire.

Cependant, la conversation sur Bruno Mars ouvre la porte à un problème plus important: les artistes noirs n’ont historiquement pas reçu le succès qu’ils méritent pour les contributions qu’ils ont apportées à la culture et à la musique.

Ils n’ont pas pu profiter des nombreuses contributions qu’ils ont apportées, mais d’autres artistes blancs tels que Justin Timberlake ou Iggy Azalea l’ont fait.

C’est absolument vrai.

Mais la différence entre Bruno Mars et d’autres artistes qui se sont en fait approprié la culture et la musique noires est que Bruno Mars s’inspire d’artistes noirs, crée de nouvelles musiques et rend hommage et hommage aux artistes qui l’ont précédé.

La musique est pour tout le monde. N’importe qui peut être inspiré par n’importe quel artiste et doit être capable de faire de la musique en fonction de ce qui l’inspire.

Bruno Mars lui-même ne s’approprie pas la culture noire – le plus gros problème est l’anti-noirceur dans l’industrie de la musique.

Pourquoi les artistes noirs ne reçoivent-ils pas le crédit qu’ils méritent et pourquoi ne reçoivent-ils pas de prix en plus grand nombre?

Recentrons la conversation là-dessus. Trouvons un moyen de faire en sorte que les artistes noirs reçoivent le crédit qu’ils méritent.

Supprimons l’anti-noirceur dans l’industrie de la musique et au-delà.

Ne nous disputons pas si Bruno Mars est un appropriateur culturel, car il a de l’amour et du respect pour son art et ceux qui l’ont précédé.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la @AngeliqueBeluso.