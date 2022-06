Non : Bande-annonce finale et date de sortie du nouveau film d’horreur de Jordan Peele

in

Images universelles

Jordan Peele revient une nouvelle fois à la terreur avec Nope, son prochain projet qui arrivera cette année et vient de présenter son trailer complet. Ne le manquez pas!

© Images universelles

jordan peele est devenu l’un des esprits d’horreur les plus acclamés ces dernières années, après son premier film Sortez qui a triomphé avec l’Oscar du meilleur scénario original et deux ans plus tard avec Nous, enregistrant des critiques similaires. Cette année, il revient avec Nanun nouveau film de sa société de production Monkeypaw Productions qui promet d’être l’un des prochains événements sur grand écran. Le nouveau trailer final est arrivé !

En octobre 2019, Universal Pictures a annoncé un contrat exclusif de cinq ans avec le réalisateur pour divers projets originaux. Quelque temps plus tard, on a appris qu’il travaillait sur un nouveau scénario sans titre, mais les premiers détails importants ont finalement été confirmés, comme une partie du casting et le début du tournage, qui a débuté en juin 2021 à Los Angeles, dans le cadre d’un tournage. en 65 mm au format IMAX.

L’intrigue du film se concentre sur les habitants d’une ville isolée de Californie, dont les propriétaires de ranch James et Jill Haywood, témoins de la présence d’un OVNI, qui modifie le comportement des habitants et de la faune environnante. Ce jeudi, une nouvelle bande-annonce complète est arrivée qui commence par démontrer le grand mystère qui arrive sur les lieux pour vivre des phénomènes sinistres. Regardez-le ici!

Daniel Kaluyaoscarisé pour Judas et le Messie noirsera le protagoniste en incarnant James Haywood, dans ce qui sera un retour au travail avec Peele, puisqu’il était également en charge de Sortez. Au casting l’accompagneront également : Kéké Palmer (Jill Haywood), Steven Yeun (Bryan), Michel Wincott (Cray), Brandon Perea (Kévin), Barbie Ferrera (Daniel) et notaire terry.

+Quand Nope est-il diffusé ?

jordan peele Il utilise généralement ses réseaux sociaux officiels pour les annonces et il l’a fait l’année dernière lorsqu’il a confirmé que Nan Il sortira le 22 juillet. Dans l’avant-première, le film devrait être un grand succès au box-office, après avoir eu une énorme campagne publicitaire avant que les détails ne soient connus, maintenant ainsi le suspense et le mystère de garder l’histoire secrète.

