Ils n’ont pas dit grand-chose, mais au moins nous avons les noms des chapitres de la saison 3 de Umbrella Academy.

Un nouveau jour signifie, cette semaine, un nouvel événement Netflix Geeked Week. Et aujourd’hui, c’était au tour des garçons de l’académie des parapluies et de Cowboy Beebop, entre autres. Ainsi, pour ne pas décevoir, la société a dévoilé le Noms des épisodes de la saison 3 de Umbrella Academy.

Pour les fans de bandes dessinées, et bien qu’ils n’aient pas donné d’informations sur l’arc qui sera couvert par l’œuvre originale, il existe des références dans ces titres dans lesquelles quelque chose pourrait être caché. Voici les noms des chapitres :

Rencontrer la famille La plus grosse pelote de ficelle au monde Pokect plein d’éclairs Kugelblitz Coupe la plus gentille Souci Auf Wiedersehen Le désherbage au bout du monde Six cloches Oubli

C’est ce que les gars de Netflix nous ont laissé, et rien d’autre. Pas une bande-annonce, pas une image, pas même un petit indice de ce que nous allons voir. Si nous voulons en savoir plus, nous devrons utiliser notre imagination car ils ont seulement laissé tomber que nous aurons plus de clins d’œil et de références qu’à d’autres occasions, mais un peu plus.

Nous n’avons pas non plus de date approximative à laquelle nous pourrons le voir. La première a été créée le 15 février 2019 et la seconde qu’on a pu voir en plein confinement, le 31 juillet 2020. Les deux saisons, comme cette troisième, comptent 10 chapitres et ont les mêmes protagonistes : la famille dysfonctionnelle de ces petits prodiges. Bien sûr, chaque fois qu’ils essaient de sauver le monde, ils finissent par le détruire davantage.