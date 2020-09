Noms des auteurs encore inconnus: les condamnations à mort dans l’affaire Khashoggi annulées

Suite au meurtre du dissident saoudien Khashoggi, plusieurs personnes sont condamnées à mort dans son pays d’origine. Mais maintenant, il y a de nouveaux jugements. Apparemment, le condamné a échappé à l’exécution. Son identité n’est pas claire non plus – et les allégations contre elle.

Près de deux ans après le meurtre brutal du journaliste dissident Jamal Khashoggi, un tribunal saoudien a condamné cinq accusés à 20 ans de prison. Il a apparemment annulé une peine de mort prononcée contre les cinq à la fin de l’année dernière. Trois autres personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de sept à dix ans, a rapporté l’agence de presse saoudienne SPA, citant un porte-parole de la justice. Ce sont des jugements définitifs.

Khashoggi a été tué le 2 octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul par un commandement spécial de Riyad. La direction du royaume islamique conservateur a ensuite été exposée à de vives critiques. Le gouvernement saoudien n’a admis le meurtre que sous la pression internationale.

À cette époque, les traces conduisaient au cercle le plus proche du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, l’homme réellement fort du pays. La Rapporteuse spéciale de l’ONU, Agnès Callamard, est parvenue à la conclusion dans un rapport d’enquête qu’il y avait des indices crédibles d’une éventuelle responsabilité personnelle de l’héritier du trône et d’autres hauts représentants de l’Arabie saoudite. Mohammed ben Salmane a cependant nié avoir ordonné l’assassinat de Khashoggi.

Noms des accusés inconnus

Dans un procès internationalement critiqué, un tribunal saoudien a condamné à mort cinq accusés à la fin de 2019. Trois personnes ont été condamnées à des peines de prison totalisant 24 ans. Comme c’est le cas actuellement, les noms des accusés n’ont pas été publiés. À l’époque, il a été dit qu’ils devraient rester sous clé jusqu’à ce que les jugements soient définitifs. Les allégations spécifiques étaient tout aussi peu claires. Le public a été largement exclu du processus.

En mai dernier, la famille de Khashoggi a annoncé qu’elle pardonnerait aux auteurs. « Nous, les fils du martyr Jamal Khashoggi, déclarons que nous pardonnons à ceux qui ont tué notre père », a écrit le fils aîné de Khashoggi, Salah, sur Twitter. Les observateurs y ont vu un pas vers la levée de la peine de mort contre les accusés. Selon la loi islamique pratiquée en Arabie saoudite, cela est possible si la famille pardonne aux auteurs.

La justice turque ouvre également le dossier. Un procès contre 20 accusés, tous citoyens saoudiens, a débuté à Istanbul début juillet. Cependant, le tribunal l’entend par contumace. Le procès a de fortes implications politiques car la Turquie et l’Arabie saoudite sont rivales et se disputent l’influence dans la région. Le procureur turc a conclu que le meurtre aurait été planifié dès le début à moins que Khashoggi n’accepte de venir en Arabie saoudite. Il a contredit la représentation saoudienne selon laquelle il n’y avait initialement aucune intention de meurtre.

Khashoggi avait des liens étroits avec la famille royale saoudienne pendant longtemps, mais est ensuite tombé en disgrâce. En 2017, il s’est rendu aux États-Unis. D’exil, il s’est exprimé à plusieurs reprises critique à l’égard des dirigeants saoudiens, en particulier dans les colonnes du journal Washington Post.