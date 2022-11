Nominé aux Goya Awards : qui est Carmen Arrufat, l’actrice qui interprète Sara dans « Elite »

La sixième saison de « Elite » arrive rechargé sur la plateforme Netflix. Bien qu’on arrêtera de voir certains visages comme celui de Samuel, décédé à la fin du précédent opus, l’entrée de nouveaux acteurs a suscité l’intérêt des followers. L’une de celles qui feront partie du casting est Carmen Arrufat, qui donnera vie à Sara.

Dans l’intrigue, elle et Raúl (Alex Pastrana) seront le couple d’influenceurs de la mode à Las Encinas, où ils géreront leurs réseaux, ils doivent donc être très prudents avec les comptes dont ils sont responsables. En raison de l’attente que sa participation a suscitée, nous vous disons qui elle est et tout ce que vous devez savoir sur elle. Avant de préciser que la série arrive sur la plateforme de streaming le 18 novembre.

Carmen Arrufat dans le rôle de Sara dans la sixième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES DE CARMEN ARRUFAT

Nom complet: Carmen Arrufat Blasco

Carmen Arrufat Blasco Lieu de naissance: Castellón de la Plana,

Castellón de la Plana, Nationalité: Espagnol

Espagnol Date d’anniversaire: 11 octobre

11 octobre Année de naissance: 2002

2002 Âge: 20 ans

20 ans Instagram : @carmen_arrufat

2. FORMATION COMME ACTRICE

Depuis toute petite, Carmen Arrufat était persuadée qu’elle voulait être actrice, alors elle Il s’est formé à l’école municipale de théâtre de Castellónpuis a étudié à la académie de théâtre Aula, Cine y Televisión de Castellón.

L’actrice compte des milliers de followers sur ses réseaux sociaux (Photo : Carmen Arrufat / Instagram)

3. DÉBUT D’ACTEUR

Lorsqu’il se préparait pour le lycée, on lui a présenté l’opportunité de prendre le casting pour le film « L’Innocence ». Bien qu’elle n’ait pas été convaincue de le faire au début, un collègue l’a encouragée, alors elle a envoyé une vidéo de présentation. À la fin, a obtenu le rôle principal. A cette époque, elle avait 16 ans.

4. NOMINÉ AUX PRIX GOYA

Grâce à sa performance dans « La inocencia » avec le rôle de Lis, une adolescente qui rêve de devenir artiste de cirque, pour laquelle elle doit s’évader de sa ville, l’a amenée à être nominée pour recevoir plusieurs prix dont le Goya dans la catégorie Meilleure nouvelle actrice. De même, dans les médailles du Círculo de Escritores Cinematográficos en tant que nouvelle actrice de cinéma et les prix Gaudí dans la catégorie meilleure actrice; le tout en 2020. L’année suivante, il remporte les Días de Cine Awards en tant que Revelation-A Star Is Born pour le même film.

Porter une robe noire pour la présentation de « Elite » (Photo : Carmen Arrufat / Instagram)

5. CARRIÈRE D’ACTEUR

Pour le cinéma il réalise un autre film intitulé « Rien ne sera plus pareil » (2019). Puis il enchaîne avec des séries : « Quarantine Diaries » (2020), « HIT » (2020), « Everyone Lies » (2022) et « Elite » (2022).

6. QUE VOULEZ-VOUS QUE VOTRE PERSONNAGE FAIT DANS « ELITE » ?

Lors d’une interview sur le site Panneau d’affichage électroniqueCarmen Arrufat a souligné que bien que son personnage soit une influenceuse, elle aimerait qu’elle fasse de la pole dance à un moment donné, puisqu’elle a pris des cours.

Ici, l’actrice prenant une photo devant un miroir (Photo : Carmen Arrufat / Instagram)

7. CARMEN ARRUFAT A-T-ELLE UN PARTENAIRE ?

Le cœur de Carmen Arrufat a un propriétaire. Le nom de la personne que vous aimez est Oriol Cervera, qu’il a rencontré sur le tournage de la première saison de HIT. Tous deux sont acteurs et s’appuient sur les projets dont ils font partie. Ils ont déjà plus de deux ans de romance et afficher leur amour sur leurs réseaux sociaux.

8. QU’EST-CE QUE VOUS MANQUEZ?

L’actrice a souligné dans E-Cartelera qu’elle aimerait s’aventurer dans le théâtre.