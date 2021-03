Nominations aux Oscars 2021: la liste complète des nominés est ici

C’est à nouveau cette période de l’année, car les nominations aux Oscars pour la 93e cérémonie des Oscars ont maintenant été annoncées avec l’aimable autorisation de Nick Jonas et Priyanka Chopra Jonas. David Fincher Mank mène le peloton avec un total de 10 nœuds, tandis que le drame captivant de la réalisatrice Chloé Zhao Nomadland a eu beaucoup d’élan cette saison de récompenses, remportant le meilleur film aux Critics ‘Choice Awards et le meilleur film dramatique aux Golden Globes, le film devrait bien faire aux Oscars de cette année.

Pourtant, la course pour le meilleur film cette année reste serrée, avec les goûts de Le père, Judas et le Messie noir, Mank, Minari, Jeune femme prometteuse, Son du métal, et Le procès du Chicago 7 tous en lice pour le prix convoité.

Tous les regards seront également tournés vers le prix du meilleur acteur cette année, avec Panter noir La star Chadwick Boseman est le favori à être reconnu à titre posthume pour son travail dans Netflix Fond noir de Ma Rainey. Boseman a jusqu’à présent remporté plusieurs prix pour son travail dans le drame des années 1920, remportant à la fois le Critics ‘Choice Movie Award du meilleur acteur et un Golden Globe.

Aux côtés de Boseman se trouvent Riz Ahmed pour Son du métal, Steven Yeun pour Minari, et les acteurs chevronnés Anthony Hopkins et Gary Oldman pour leurs performances dans Le père et Mank respectivement. Pour la meilleure actrice, co-star de Boseman et Fond noir de Ma Rainey Viola Davis est un autre favori pour remporter le prix, avec le reste de la catégorie, y compris Andra Day Les États-Unis contre Billie Holiday, Vanessa Kirby pour Morceaux d’une femme, Frances McDormand pour Nomadlandet Carey Mulligan pour Jeune femme prometteuse.

Pour la première fois, Les Oscars a nominé deux femmes pour le prix du meilleur réalisateur, avec Nomadland’s Chloé Zhao et Jeune femme prometteuse réalisateur Emerald Fennell tous deux en lice pour le prix. La catégorie comprend également David Fincher pour Mank, Minari réalisateur Lee Isaac Chung et, dans un clin d’œil surprenant, Thomas Vinterberg pour son travail sur la comédie dramatique et nominé au cinéma international Un autre tour avec Mads Mikkelsen.

En raison de la situation mondiale actuelle et de son impact majeur sur l’industrie du cinéma, les choses sont un peu différentes cette année, la 93e cérémonie des Oscars ayant été reportée et repoussée du 28 février au 25 avril 2021. Ce changement de date a conduit à une modification des critères d’éligibilité aux Oscars, avec la date limite du 31 décembre repoussée au 28 février, ce qui signifie que les films qui ne se sont peut-être pas qualifiés au cours d’une année ordinaire, ainsi que les films qui ont été retardés en raison des circonstances, peuvent désormais être récompensés .

«Depuis plus d’un siècle, les films ont joué un rôle important en nous réconfortant, en nous inspirant et en nous divertissant pendant les moments les plus sombres», ont déclaré le président de l’Académie David Rubin et la PDG de l’Académie Dawn Hudson dans un communiqué concernant le changement de date. « Ils ont certainement cette année. Notre espoir, en prolongeant la période d’éligibilité et la date de nos récompenses, est de fournir la flexibilité dont les cinéastes ont besoin pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés pour quelque chose qui échappe au contrôle de quiconque. »

En plus d’être reprogrammés, les Oscars visent une certaine normalité au moment de la cérémonie, le 93e événement des Oscars devant se dérouler en personne plutôt que virtuellement. « La télédiffusion en personne des Oscars aura lieu », a révélé un représentant de l’Académie et ABC à propos de leur plan pour que l’événement se déroule de la manière la plus normale possible. La cérémonie des Oscars doit avoir lieu à Los Angeles le 25 avril à 20 h HE / 17 h HP et sera diffusée sur ABC.

MEILLEURE IMAGE

Le père (Sony Pictures Classics)

Judas et le Messie noir (Warner Bros.)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Images du projecteur)

Jeune femme prometteuse (Fonctionnalités de mise au point)

Son du métal (Amazon Studios)

Le procès du Chicago 7 (Netflix)

MEILLEUR ACTEUR

Riz Ahmed (Son du métal)

Chadwick Boseman (Fond noir de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (Le père)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

MEILLEURE ACTRICE

Viola Davis (Fond noir de Ma Rainey)

Jour de l’Andra (Les États-Unis c.Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Morceaux d’une femme)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Jeune femme prometteuse)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

Sacha Baron Cohen (Le procès du Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir)

Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami)

Paul Raci (Son du métal)

Lakeith Stanfield (Judas et le Messie noir)

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Maria Bakalova (Film suivant Borat)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (Le père)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-jung Youn (Minari)

MEILLEUR RÉALISATEUR

Thomas Vinterberg (Un autre tour)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Émeraude Fennell (Jeune femme prometteuse)

MEILLEUR SCREENPLAY ADAPTÉ

Film suivant Borat, Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

Le père, Christopher Hampton, Florian Zeller

Nomadland, Chloé Zhao

Une nuit à Miami, Kemp Powers

Le tigre blanc, Ramin Bahrani A lire : Designated Survivor Saison 4: date de sortie, distribution et tous les détails ici

MEILLEUR ÉCRAN ORIGINAL

Judas et le Messie noir, Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

Minari, Lee Isaac Chung

Jeune femme prometteuse, Émeraude Fennell

Son du métal, Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

Le procès du Chicago 7, Aaron Sorkin

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

En avant (Pixar)

Au-dessus de la lune (Netflix)

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon (Netflix)

Âme (Pixar)

Marcheurs de loups (Apple TV Plus / GKIDS)

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Judas et le Messie noir, Sean Bobbitt

Mank, Erik Messerschmidt

Nouvelles du monde, Dariusz Wolski

Nomadland, Joshua James Richards

Le procès du Chicago 7, Phedon Papamichael

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

Le père, Peter Francis, Cathy Featherstone

Fond noir de Ma Rainey, Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton

Mank, Donald Graham Burt et Jan Pascale

Nouvelles du monde, David Crank, Elizabeth Keenan

Principe, Nathan Crowley et Kathy Lucas

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUME

Emma, Alexandra Byrne

Mank, Trish Summerville

Fond noir de Ma Rainey, Ann Roth

Mulan, Bina Daigeler

Pinocchio, Massimo Cantini Parrini

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

Emma, Marese Langan, Laura Allen, Claudia Stolze

Hillbilly Elegy, Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle

Fond noir de Ma Rainey, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson

Mank, Kimberley Spiteri, Gigi Williams, Colleen LaBaff

Pinocchio, Dalia Colli, Dalia Colli et Francesco Pegoretti

MEILLEUR SCORE ORIGINAL

Da 5 sangs, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Émile Mosseri

Nouvelles du monde, James Newton Howard

Âme, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

Combattez pour vous, (« Judas et le Messie noir »)

Entends ma voix, (« Le procès du Chicago 7 »)

Húsavík, (« Concours Eurovision de la chanson »)

Io Si (vu), (« La vie à venir »)

Parlez maintenant, (« Une nuit à Miami »)

MEILLEURE ÉDITION DE FILM

Le père, Yorgos Lamprinos

Nomadland, Chloé Zhao

Jeune femme prometteuse, Frédéric Thoraval

Son du métal, Mikkel EG Nielsen

Le procès du Chicago 7, Alan Baumgarten

MEILLEUR SON

Levrette, Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer

Mank, Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin

Nouvelles du monde, John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum

Âme, Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro

Son du métal, Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana A lire : Log Horizon Saison 3: Une histoire unique de super-héros croyable !!

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Amour et monstres

Le ciel de minuit, Matt Kasmir, Chris Lawrence, Dave Watkins, Max Solomon

Mulan, Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram

Le seul et unique Ivan, Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones, Santiago Colomo Martinez

Principe, Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott R. Fisher, Mike Chambers

MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Un autre tour (Danemark)

Meilleurs jours (Hong Kong)

Collectif (Roumanie)

L’homme qui a vendu sa peau (Tunisie)

Quo Vadis, Aida? (Bosnie Herzégovine)

MEILLEURE FONCTION DOCUMENTAIRE

Collectif (Magnolia Pictures et participant)

Camp Crip (Netflix)

L’agent taupe (Gravitas Ventures)

Mon professeur de poulpe (Netflix)

Temps (Amazon Studios)

MEILLEUR SUJET DOCUMENTAIRE COURT

Colette (Voyage dans le temps illimité)

Un concerto est une conversation (Studios brise-lames)

Ne pas diviser (Champ de vision)

Salle de la faim (Films documentaires MTV)

Une chanson d’amour pour Latasha (Netflix)

MEILLEUR COURT-FILM – ANIMÉ

Terrier (Disney Plus / Pixar)

Genius loci (Productions Kazak)

Si quelque chose arrive, je t’aime (Netflix)

Opéra (Bêtes et indigènes pareillement)

Oui, les gens (CAOZ hf. Hólamói)

MEILLEUR COURT-FILM – ACTION EN DIRECT

Sentir à travers

La salle des lettres

Le présent

Deux étrangers éloignés

Oeil blanc

Sujets: Oscars