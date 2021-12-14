Nominations aux Golden Globes 2022 : Belfast et The Power of the Dog mènent la meute avec 7 nominations chacune

C’est la saison des fêtes mais en même temps, c’est aussi la saison des récompenses. Les 79e nominations aux Golden Globes ont été officiellement annoncées avec Belfast et Le pouvoir du chien en tête des catégories de films avec 7 nominations chacune. Côté télévision, Succession a reçu le plus de nominations avec 5 et les deux Ted Lasso et L’émission du matin est arrivé deuxième avec 4 chacun. Les annonces sont venues via Snoop Dogg.
Netflix est en tête du nombre de nominations pour les distributeurs de films avec 17 au total pour les films, dont Le pouvoir du chien, Tic, Tic… BOUM !, et Ne cherchez pas. HBO/HBO Max est en tête des distributeurs de télévision avec 15 nominations.
La plus grande question avec ces nominations est de savoir si nous pouvons réellement voir visuellement qui gagne car les Golden Globes n’ont actuellement aucune maison de diffusion. NBC, qui a déjà diffusé les prix, s’est retiré cette année des problèmes de diversité avec la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe qui propose les nominations. Jusqu’à présent, aucun autre média n’a choisi de diffuser les prix.
Selon CNN, la HFPA a annoncé en octobre sa catégorie de nouveaux membres «la plus diversifiée» et prévoit de poursuivre les récompenses, que les gens puissent réellement la regarder ou non.
Voici la liste complète des nominés partagée par le site Web des Golden Globes :
MEILLEUR FILM CUMULÉ – DRAME
BELFAST (Fonctionnalités de mise au point)
CODA (Apple TV+)
DUNE (Warner Bros.)
LE ROI RICHARD (Warner Bros.)
LE POUVOIR DU CHIEN (Netflix)
MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN CINÉMA – DRAME
JESSICA CHASTAIN LES YEUX DE TAMMY FAYE
OLIVIA COLMAN LA FILLE PERDUE
NICOLE KIDMAN ÊTRE LES RICARDOS
LADY GAGA MAISON DE GUCCI
KRISTEN STEWART SPENCER
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN CINÉMA – DRAME
MAHERSHALA ALI CHANT DU CYGNE
JAVIER BARDEM ÊTRE LES RICARDOS
BENEDICT CUMBERBATCH LE POUVOIR DU CHIEN
SMITH LE ROI RICHARD
DENZEL WASHINGTON LA TRAGÉDIE DE MACBETH
MEILLEUR FILM CUMULÉ – MUSICAL OU COMÉDIE
CYRANO (MGM)
NE RECHERCHEZ PAS (Netflix)
PIZZA À LA RÉGLISSE (MGM)
TICK, TICK… BOUM ! (Netflix)
WEST SIDE STORY (Studios du 20e siècle / Cinéma Walt Disney Studios)
MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN CINÉMA – MUSICAL OU COMÉDIE
MARION COTILLARD ANNETTE
ALANA HAIM PIZZA À LA RÉGLISSE
JENNIFER LAWRENCE NE RECHERCHEZ PAS
PIERRE EMMA CRUELLE
RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN CINÉMA – MUSICAL OU COMÉDIE
LEONARDO DICAPRIO NE RECHERCHEZ PAS
Pierre Dinklage CYRANO
ANDREW GARFIELD TICK, TICK… BOUM !
COOPER HOFFMAN PIZZA À LA RÉGLISSE
ANTHONY RAMOS DANS LES HAUTEURS
MEILLEUR FILM CUMULÉ – ANIMÉ
ENCANTO (Films cinématographiques des studios Walt Disney)
FUIR (Néon / Participant)
LUCA (Films cinématographiques des studios Walt Disney)
MON ENSOLEILLÉ MAAD (Films totémiques)
RAYA ET LE DERNIER DRAGON (Walt Disney Studios)
MEILLEUR IMAGE EN MOUVEMENT – LANGUE NON ANGLAISE (ANCIENNE LANGUE ÉTRANGÈRE)
N° DE COMPARTIMENT 6 (FINLANDE / RUSSIE / ALLEMAGNE) (Sony Pictures Classics)
CONDUIRE MA VOITURE (JAPON) (Janus Films)
LA MAIN DE DIEU (ITALIE) (Netflix)
UN HÉRO (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)
MÈRES PARALLÈLES (ESPAGNE) (Sony Pictures Classics)
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UN RLE DE SOUTIEN DANS N’IMPORTE QUEL CINÉMA
BALFE CAITRIONA BELFAST
ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY
KIRSTEN DUNST LE POUVOIR DU CHIEN
AUJOURD’HUI ELLIS LE ROI RICHARD
RUTH NEGGA QUI PASSE
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN RLE DE SOUTIEN DANS TOUT CINÉMA
BEN AFFLECK LA BARRE D’OFFRES
JAMIE DORNAN BELFAST
CIARN HINDS BELFAST
TROY KOTSUR CODA
KODI SMIT-MCPHEE LE POUVOIR DU CHIEN
MEILLEUR RÉALISATEUR – CINÉMA
KENNETH BRANAGH BELFAST
JANE CAMPION LE POUVOIR DU CHIEN
MAGGIE GYLLENHAAL LA FILLE PERDUE
STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY
DENIS VILLENEUVE DUNE
MEILLEUR SCÉNARISTE – IMAGE CINÉMATIQUE
PAUL THOMAS ANDERSON PIZZA À LA RÉGLISSE
KENNETH BRANAGH BELFAST
JANE CAMPION LE POUVOIR DU CHIEN
ADAM MCKAY NE RECHERCHEZ PAS
AARON SORKIN ÊTRE LES RICARDOS
MEILLEUR SCORE ORIGINAL – MOTION PICTURE
ALEXANDRE DESPLAT L’EXPÉDITION FRANÇAISE
GERMAINE FRANÇOIS ENCANTO
JONNY GREENWOOD LE POUVOIR DU CHIEN
ALBERTO IGLESIAS MÈRES PARALLÈLES
HANS ZIMMER DUNE
MEILLEURE CHANSON ORIGINALE – MOTION PICTURE
« ÊTRE EN VIE » – LE ROI RICHARD
Musique de : Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
Paroles de : Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
« DOS ORUGUITAS » – ENCANTO
Musique de : Lin-Manuel Miranda
Paroles de : Lin-Manuel Miranda
« DANS LA JOIE » – BELFAST
Musique de : Van Morrison
Paroles de : Van Morrison
« ICI JE SUIS (CHANTANT SON CHEMIN À LA MAISON) » — RESPECTER
Musique de : Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
Paroles de : Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
« PAS LE TEMPS DE MOURIR » – PAS LE TEMPS DE MOURIR
Musique de : Billie Eilish, Finneas O’Connell
Paroles de : Billie Eilish, Finneas O’Connell
MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME
LUPIN NETFLIX
L’ÉMISSION DU MATIN APPLE TV+
POSE FX
JEU DE SQUID NETFLIX
SUCCESSION HBO/HBO MAX
MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME
UZO ADUBA EN TRAITEMENT
JENNIFER ANISTON LE SPECTACLE DU MATIN
CHRISTINE BARANSKI LE BON COMBAT
ELISABETH MOUSSE LE CONTE DE LA FEMME DE MAIN
MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE
MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME
BRIAN COX SUCCESSION
LEE JUNG-JAE JEU DE CALMAR
BILLY PORTER POSE
JEREMY FORT SUCCESSION
OMAR SY LUPIN
MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE
LE GRAND HULU
HACKS HBO/HBO MAX
SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE HULU
CHIENS DE RÉSERVATION FX
TED LASSO APPLE TV+
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE
HANNAH EINBINDER HACKS
ELLE FANNING LE GRAND
AISS RAE PEU SÛR
TRACÉE ELLIS ROSS NOIRÂTRE
JEAN INTELLIGENT HACKS
MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE
ANTHONY ANDERSON NOIRÂTRE
NICOLAS HOULT LE GRAND
STEVE MARTIN SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE
SHORT MARTIN SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE
JASON SUDEIKIS TED LASSO
MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE LIMITÉE, SÉRIE ANTHOLOGIE OU IMAGE CINÉMATIQUE RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION
DOPESICK HULU
IMPEACHMENT: HISTOIRE DE CRIME AMÉRICAIN FX
FEMME DE MÉNAGE NETFLIX
JUMENT D’EASTOWN HBO/HBO MAX
LE CHEMIN DE FER SOUTERRAIN AMAZON PRIME VIDÉO
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE, UNE SÉRIE D’ANTHOLOGIE OU UN CINÉMA RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION
JESSICA CHASTAIN SCÈNES D’UN MARIAGE
CYNTHIA ERIVO GÉNIE : ARETHA
ELIZABETH OLSEN WANDAVISION
MARGARET QUALLEY FEMME DE MÉNAGE
KATE WINSLET JUMENT D’EASTOWN
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE, UNE SÉRIE D’ANTHOLOGIE OU UN CINÉMA RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION
PAUL BETANY WANDAVISION
OSCAR ISAAC SCÈNES D’UN MARIAGE
MICHAEL KEATON DOPESICK
EWAN MCGREGOR HALSTON
TAHAR RAHIM LE SERPENT
MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN RLE DE SOUTIEN À LA TÉLÉVISION
JENNIFER COOLIDGE LE LOTUS BLANC
KAITLYN DEVER DOPESICK
ANDIE MACDOWELL FEMME DE MÉNAGE
SARAH SNOOK SUCCESSION
HANNAH WADDINGHAM TED LASSO
MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN RLE DE SOUTIEN À LA TÉLÉVISION
BILLY CRUDUP LE SPECTACLE DU MATIN
KIERAN CULKIN SUCCESSION
MARQUE DUPLASS LE SPECTACLE DU MATIN
BRETT GOLDSTEIN TED LASSO
YEONG-SU JEU DE CALMAR
Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Kathryn Hahn ont exprimé à quel point ils sont honorés et ravis d’avoir été nominés dans les meilleures catégories aux Emmy Awards de cette année.
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