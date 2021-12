Nominations aux Golden Globes 2022 : Belfast et The Power of the Dog mènent la meute avec 7 nominations chacune

C’est la saison des fêtes mais en même temps, c’est aussi la saison des récompenses. Les 79e nominations aux Golden Globes ont été officiellement annoncées avec Belfast et Le pouvoir du chien en tête des catégories de films avec 7 nominations chacune. Côté télévision, Succession a reçu le plus de nominations avec 5 et les deux Ted Lasso et L’émission du matin est arrivé deuxième avec 4 chacun. Les annonces sont venues via Snoop Dogg.

Netflix est en tête du nombre de nominations pour les distributeurs de films avec 17 au total pour les films, dont Le pouvoir du chien, Tic, Tic… BOUM !, et Ne cherchez pas. HBO/HBO Max est en tête des distributeurs de télévision avec 15 nominations.

La plus grande question avec ces nominations est de savoir si nous pouvons réellement voir visuellement qui gagne car les Golden Globes n’ont actuellement aucune maison de diffusion. NBC, qui a déjà diffusé les prix, s’est retiré cette année des problèmes de diversité avec la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe qui propose les nominations. Jusqu’à présent, aucun autre média n’a choisi de diffuser les prix.

Selon CNN, la HFPA a annoncé en octobre sa catégorie de nouveaux membres «la plus diversifiée» et prévoit de poursuivre les récompenses, que les gens puissent réellement la regarder ou non.

Voici la liste complète des nominés partagée par le site Web des Golden Globes :

MEILLEUR FILM CUMULÉ – DRAME

BELFAST (Fonctionnalités de mise au point)

CODA (Apple TV+)

DUNE (Warner Bros.)

LE ROI RICHARD (Warner Bros.)

LE POUVOIR DU CHIEN (Netflix)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN CINÉMA – DRAME

JESSICA CHASTAIN LES YEUX DE TAMMY FAYE

OLIVIA COLMAN LA FILLE PERDUE

NICOLE KIDMAN ÊTRE LES RICARDOS

LADY GAGA MAISON DE GUCCI

KRISTEN STEWART SPENCER

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN CINÉMA – DRAME

MAHERSHALA ALI CHANT DU CYGNE

JAVIER BARDEM ÊTRE LES RICARDOS

BENEDICT CUMBERBATCH LE POUVOIR DU CHIEN

SMITH LE ROI RICHARD

DENZEL WASHINGTON LA TRAGÉDIE DE MACBETH

MEILLEUR FILM CUMULÉ – MUSICAL OU COMÉDIE

CYRANO (MGM)

NE RECHERCHEZ PAS (Netflix)

PIZZA À LA RÉGLISSE (MGM)

TICK, TICK… BOUM ! (Netflix)

WEST SIDE STORY (Studios du 20e siècle / Cinéma Walt Disney Studios)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN CINÉMA – MUSICAL OU COMÉDIE

MARION COTILLARD ANNETTE

ALANA HAIM PIZZA À LA RÉGLISSE

JENNIFER LAWRENCE NE RECHERCHEZ PAS

PIERRE EMMA CRUELLE

RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN CINÉMA – MUSICAL OU COMÉDIE

LEONARDO DICAPRIO NE RECHERCHEZ PAS

Pierre Dinklage CYRANO

ANDREW GARFIELD TICK, TICK… BOUM !

COOPER HOFFMAN PIZZA À LA RÉGLISSE

ANTHONY RAMOS DANS LES HAUTEURS

MEILLEUR FILM CUMULÉ – ANIMÉ

ENCANTO (Films cinématographiques des studios Walt Disney)

FUIR (Néon / Participant)

LUCA (Films cinématographiques des studios Walt Disney)

MON ENSOLEILLÉ MAAD (Films totémiques)

RAYA ET LE DERNIER DRAGON (Walt Disney Studios)

MEILLEUR IMAGE EN MOUVEMENT – LANGUE NON ANGLAISE (ANCIENNE LANGUE ÉTRANGÈRE)

N° DE COMPARTIMENT 6 (FINLANDE / RUSSIE / ALLEMAGNE) (Sony Pictures Classics)

CONDUIRE MA VOITURE (JAPON) (Janus Films)

LA MAIN DE DIEU (ITALIE) (Netflix)

UN HÉRO (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)

MÈRES PARALLÈLES (ESPAGNE) (Sony Pictures Classics)

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UN RLE DE SOUTIEN DANS N’IMPORTE QUEL CINÉMA

BALFE CAITRIONA BELFAST

ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY

KIRSTEN DUNST LE POUVOIR DU CHIEN

AUJOURD’HUI ELLIS LE ROI RICHARD

RUTH NEGGA QUI PASSE

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN RLE DE SOUTIEN DANS TOUT CINÉMA

BEN AFFLECK LA BARRE D’OFFRES

JAMIE DORNAN BELFAST

CIARN HINDS BELFAST

TROY KOTSUR CODA

KODI SMIT-MCPHEE LE POUVOIR DU CHIEN

MEILLEUR RÉALISATEUR – CINÉMA

KENNETH BRANAGH BELFAST

JANE CAMPION LE POUVOIR DU CHIEN

MAGGIE GYLLENHAAL LA FILLE PERDUE

STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY

DENIS VILLENEUVE DUNE

MEILLEUR SCÉNARISTE – IMAGE CINÉMATIQUE

PAUL THOMAS ANDERSON PIZZA À LA RÉGLISSE

KENNETH BRANAGH BELFAST

JANE CAMPION LE POUVOIR DU CHIEN

ADAM MCKAY NE RECHERCHEZ PAS

AARON SORKIN ÊTRE LES RICARDOS

MEILLEUR SCORE ORIGINAL – MOTION PICTURE

ALEXANDRE DESPLAT L’EXPÉDITION FRANÇAISE

GERMAINE FRANÇOIS ENCANTO

JONNY GREENWOOD LE POUVOIR DU CHIEN

ALBERTO IGLESIAS MÈRES PARALLÈLES

HANS ZIMMER DUNE

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE – MOTION PICTURE

« ÊTRE EN VIE » – LE ROI RICHARD

Musique de : Dixson, Beyoncé Knowles-Carter

Paroles de : Dixson, Beyoncé Knowles-Carter

« DOS ORUGUITAS » – ENCANTO

Musique de : Lin-Manuel Miranda

Paroles de : Lin-Manuel Miranda

« DANS LA JOIE » – BELFAST

Musique de : Van Morrison

Paroles de : Van Morrison

« ICI JE SUIS (CHANTANT SON CHEMIN À LA MAISON) » — RESPECTER

Musique de : Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman

Paroles de : Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman

« PAS LE TEMPS DE MOURIR » – PAS LE TEMPS DE MOURIR

Musique de : Billie Eilish, Finneas O’Connell

Paroles de : Billie Eilish, Finneas O’Connell

MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME

LUPIN NETFLIX

L’ÉMISSION DU MATIN APPLE TV+

POSE FX

JEU DE SQUID NETFLIX

SUCCESSION HBO/HBO MAX

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME

UZO ADUBA EN TRAITEMENT

JENNIFER ANISTON LE SPECTACLE DU MATIN

CHRISTINE BARANSKI LE BON COMBAT

ELISABETH MOUSSE LE CONTE DE LA FEMME DE MAIN

MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAME

BRIAN COX SUCCESSION

LEE JUNG-JAE JEU DE CALMAR

BILLY PORTER POSE

JEREMY FORT SUCCESSION

OMAR SY LUPIN

MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE

LE GRAND HULU

HACKS HBO/HBO MAX

SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE HULU

CHIENS DE RÉSERVATION FX

TED LASSO APPLE TV+

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE

HANNAH EINBINDER HACKS

ELLE FANNING LE GRAND

AISS RAE PEU SÛR

TRACÉE ELLIS ROSS NOIRÂTRE

JEAN INTELLIGENT HACKS

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSICALE OU COMÉDIE

ANTHONY ANDERSON NOIRÂTRE

NICOLAS HOULT LE GRAND

STEVE MARTIN SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE

SHORT MARTIN SEULS MEURTRES DANS L’IMMEUBLE

JASON SUDEIKIS TED LASSO

MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE LIMITÉE, SÉRIE ANTHOLOGIE OU IMAGE CINÉMATIQUE RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

DOPESICK HULU

IMPEACHMENT: HISTOIRE DE CRIME AMÉRICAIN FX

FEMME DE MÉNAGE NETFLIX

JUMENT D’EASTOWN HBO/HBO MAX

LE CHEMIN DE FER SOUTERRAIN AMAZON PRIME VIDÉO

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE, UNE SÉRIE D’ANTHOLOGIE OU UN CINÉMA RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

JESSICA CHASTAIN SCÈNES D’UN MARIAGE

CYNTHIA ERIVO GÉNIE : ARETHA

ELIZABETH OLSEN WANDAVISION

MARGARET QUALLEY FEMME DE MÉNAGE

KATE WINSLET JUMENT D’EASTOWN

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE, UNE SÉRIE D’ANTHOLOGIE OU UN CINÉMA RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

PAUL BETANY WANDAVISION

OSCAR ISAAC SCÈNES D’UN MARIAGE

MICHAEL KEATON DOPESICK

EWAN MCGREGOR HALSTON

TAHAR RAHIM LE SERPENT

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN RLE DE SOUTIEN À LA TÉLÉVISION

JENNIFER COOLIDGE LE LOTUS BLANC

KAITLYN DEVER DOPESICK

ANDIE MACDOWELL FEMME DE MÉNAGE

SARAH SNOOK SUCCESSION

HANNAH WADDINGHAM TED LASSO

MEILLEURE PERFORMANCE PAR UN ACTEUR DANS UN RLE DE SOUTIEN À LA TÉLÉVISION

BILLY CRUDUP LE SPECTACLE DU MATIN

KIERAN CULKIN SUCCESSION

MARQUE DUPLASS LE SPECTACLE DU MATIN

BRETT GOLDSTEIN TED LASSO

YEONG-SU JEU DE CALMAR





