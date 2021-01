Nombre d’épisodes de «  She-Hulk  » confirmé

Le président de Studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé le nombre d’épisodes et la durée de la nouvelle série de Disney +, «She-Hulk», qui sera en vedette Tatiana Maslany.

Lors d’une récente interview avant la première de «Wandavision», Kevin Feige Il a été interrogé sur le nombre d’épisodes et la durée des nouvelles émissions: «C’est environ six heures de contenu. Parfois, ce sera six épisodes, parfois neuf épisodes, dans le cas de Wandavision. Parfois, ce sera 10 épisodes. Ils auront essentiellement 10 épisodes d’une demi-heure, comme dans le cas de «She-Hulk»».

She-Hulk arrive au MCU! Tatiana Maslany incarnera Jennifer Walters / She-Hulk et Tim Roth revient comme l'Abomination et Hulk lui-même, Mark Ruffalo, apparaîtra dans la série.

Pour le moment, on s’attend à ce que «She-Hulk» arrivé à un moment donné 2022, bien qu’une date officielle n’ait pas été annoncée.

