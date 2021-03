Nomadland est le meilleur film de l’année!

Nomadland C’est le meilleur film dramatique de l’année selon la Hollywood Foreign Press. Le film réalisé par Chloe Zhao a remporté le Golden Globe et se classe parmi les grands candidats aux Oscars.

La cérémonie des Golden Globes 2021 a pris fin avec le prix le plus attendu de la soirée: le meilleur film dramatique. Le gagnant était Nomadland avec Frances McDormand.

Nomadland s’est démarqué parmi les autres nominés pour le meilleur film de l’année: Le procès du Chicago 7 (Netflix), Mank (Netflix), Prometteur Jeune Femme (Universal Pictures) et Le Père (Sony Pictures).

Mettant en vedette la gagnante de 2 Oscars, Frances McDormand, le nouveau film de Searchlight Pictures, l’une des franchises Disney, raconte l’histoire d’une femme qui a tout perdu et doit se déplacer comme une nomade à la recherche d’une maison.







Frances n’a pas pu remporter le prix de la meilleure actrice, puisque dans cette catégorie, l’élu était Andra Day (protagoniste des États-Unis contre Billie Holliday). D’autre part, Chloe Zhao est entrée dans l’histoire en devenant la première femme d’origine asiatique, et la deuxième femme de toute l’histoire, à remporter un Golden Globe du meilleur réalisateur.

«Je tiens à remercier tout particulièrement les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous. L’un d’eux m’a parlé de la compassion. Elle m’a dit que la compassion brise toutes les barrières qui nous divisent, une rencontre de cœur à cœur, ta douleur est ma douleur, c’est Dieu a partagé entre nous « , a raconté le directeur.

Et j’ajoute: «C’est pourquoi je suis tombé amoureux de faire des films et de raconter des histoires, car cela nous donne l’occasion de rire et de pleurer ensemble, d’apprendre les uns des autres et d’être plus compatissants les uns envers les autres. Merci à tous ceux qui me permettent de faire ce que je aimer »

Quand Nomadland ouvre-t-il en Amérique latine et en Europe?

Pour le moment, Nomadland n’est sorti que dans certains cinémas aux États-Unis. En plus d’être présenté dans divers festivals internationaux. Le film sortira en Europe le 18 mars et en Amérique latine une semaine plus tard, le 25 mars.