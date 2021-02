Nom de code AX1. Hyundai développe un petit SUV pour l’Inde

Texte: Carlos Moura

Date: 4 février 2021

Hyundai développe un petit SUV, dont le premier marché de destination devrait être l’Inde. Les photos espions de ce nouveau modèle, désigné sous le nom d’AX1, ont déjà commencé à circuler sur Internet … ainsi que la possibilité (à distance) d’atteindre l’Europe.

Hyundai teste un SUV compact qui, du moins à ce stade, ne devrait cibler que le marché indien. Connu en interne sous le nom d’AX1, il utilisera la plate-forme K1 et son corps a une forme carrée et surélevée.

Bien que le prototype soit camouflé, il est possible de distinguer une calandre proéminente, des groupes optiques avec un design similaire à d’autres modèles de la marque sud-coréenne et un capot relativement plat. Le prototype a des phares halogènes, mais il est possible que les modèles les mieux équipés reçoivent des lumières avec la technologie LED.

Surligné latéralement le toit plat et les piliers avec un grand angle. En revanche, les vitres avant sont légèrement plus grandes que celles arrière, tandis que les poignées de porte arrière sont situées devant le montant C.

Selon la presse indienne, la Hyundai AX1, qui doit être présentée plus tard cette année, recevra un moteur de 1,1 litre, couplé à une boîte manuelle ou automatique à cinq rapports.

Cette hélice devrait délivrer une puissance de 68 ch et une puissance de 99 Nm. Ce modèle a également reçu un bloc de 1,2 litre, avec une puissance de 82 ch et un couple de 113 Nm.

