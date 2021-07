Nokia XR20, C30, 6310 dévoilé : découvrez leurs spécifications et fonctionnalités

27 juillet 2021 16:51:29 IST

HMD Global a présenté trois nouveaux téléphones Nokia – le Nokia XR20, le Nokia C30 et le Nokia 6310. Le Nokia XR20 est conçu pour gérer des conditions difficiles, des températures extrêmes, des chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,8 mètre et peut également survivre à une immersion dans l’eau. jusqu’à une heure. Il est doté de la protection Corning Gorilla Glass Victus. Le légendaire footballeur brésilien Roberto Carlos et la championne de freestyle Lisa Zimouche ont mis la durabilité du Nokia XR20 à l’épreuve en le plongeant dans de l’eau glacée, ainsi qu’en le donnant des coups de pied, en le retournant et en le jetant sur un terrain de football en gravier.

Le Nokia XR20 dispose d’une configuration à double caméra (48 MP + 13 MP) avec ZEISS Optics, OZO spatial audio, conformité 5G, mode SpeedWarp, charge sans fil 15 W et plus encore. Il est livré avec quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles et de mises à niveau du système d’exploitation pendant trois ans.

En parlant du nouveau Nokia C30, il arbore la plus grande batterie et le plus grand écran jamais vu sur un smartphone Nokia. Il est doté d’un énorme écran HD+ de 6,82 pouces et d’une batterie de 6 000 mAh qui maintiendrait le téléphone sous tension jusqu’à trois jours avec une charge complète.

Le Nokia 6310 a été repensé pour s’adapter aux temps d’aujourd’hui, il dispose donc d’optimisations modernes ainsi que d’une batterie extensible, tout en conservant le jeu Snake classique. Il comporte des boutons-poussoirs plus grands, des menus agrandis et des options de polices plus grandes qui améliorent la lisibilité des messages texte.

À propos des nouveaux téléphones, Florian Seiche, PDG de HMD Global, a déclaré : « Nous exploitons les points faibles des consommateurs concernant la durabilité et la longévité. Nous avons constaté que 73 % des consommateurs souhaitent conserver leur téléphone plus longtemps et le feraient si leurs appareils étaient entretenus au fil du temps. Nous sommes ravis d’annoncer le Nokia XR20 – un téléphone à l’épreuve de la vie avec notre design élégant et nordique de marque que nous avons conçu pour les consommateurs et les entreprises ».

.

