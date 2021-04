Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 et Nokia C10 lancés dans le monde

08 avr.2021 20:05:12 IST

Appelant cela le « plus grand lancement à ce jour », HMD Global a annoncé aujourd’hui six nouveaux smartphones Nokia lors d’un événement de lancement mondial. Nokia a également rationalisé ses smartphones en trois séries distinctes: la série Nokia X haut de gamme, la série G intermédiaire et la série C d’entrée de gamme. Lors de l’événement d’aujourd’hui, Nokia a lancé deux smartphones de chaque série, à savoir, Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 et Nokia C10. Outre les smartphones, Nokia a également annoncé les écouteurs Nokia Lite.

Disponibilité des Nokia X20, Nokia X10

Le Nokia X20 sera disponible sur certains marchés du monde entier à partir de mai dans les options de couleur Midnight Sun et Nordic Blue. Le Nokia X10, en revanche, sera disponible à partir de juin et sera disponible dans les options de couleur Forêt et Neige.

Prix ​​et disponibilité du Nokia G20, Nokia G10

Le Nokia G20 sera disponible sur certains marchés du monde entier à partir de mai dans les options de couleur Night et Glacier. Le smartphone a été annoncé au prix de départ de 159 €. Le Nokia G10 sera disponible à partir d’avril dans les options de couleurs Night et Dusk et a été annoncé au prix de départ de 139 €.

Disponibilité du Nokia C20 et du Nokia C10

Le Nokia C20 sera disponible sur certains marchés du monde entier à partir de juin dans les options de couleur Sable et Bleu foncé. Le Nokia C10 sera disponible dans les options de couleur violet clair et gris.

Prix ​​et disponibilité des écouteurs Nokia Lite

Les écouteurs Nokia Lite seront disponibles sur certains marchés du monde entier à partir du 8 avril dans les options de couleurs Polar Sea et Charcoal. Les écouteurs sont au prix de 39 €.

Spécifications et fonctionnalités du Nokia X20, Nokia X10

Les smartphones Nokia X20 et Nokia X10 sont équipés d’un chipset Qualcomm® Snapdragon 480 5G.Les smartphones fonctionnent sur Android 11 prêt à l’emploi. Le Nokia X20 se décline en deux configurations: 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Le Nokia X10, quant à lui, se décline en trois configurations: 6 Go de RAM + 64 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 4 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Le Nokia X20 et le Nokia X10 disposent tous deux d’un écran Full HD + perforé de 6,67 pouces.

Nokia X20 et Nokia X10 sont également livrés avec un boîtier 100% compostable dans la boîte de vente.

Sur le devant de la caméra, le Nokia X20 est équipé d’une caméra frontale de 32 MP et d’une configuration de quatre caméras de 64 MP à l’arrière. Le smartphone est également livré avec une nouvelle fonction Dual Sight qui active deux caméras simultanément afin que vous puissiez capturer plusieurs côtés ou plusieurs angles simultanément. Le Nokia X10 arbore un quad-caméra de 48 MP.

Spécifications et fonctionnalités du Nokia G20, Nokia G10

HMF Global affirme que le Nokia G20 et le Nokia G10 ont une « autonomie de trois jours » – la plus longue à ce jour sur un smartphone Nokia.

Le Nokia G20 est doté d’un déverrouillage par empreintes digitales faciales et latérales et d’un écran en forme de goutte de 6,5 pouces. Le smartphone arbore un appareil photo de 48 MP. Nokia G10, cependant, a une configuration de triple caméra arrière.

Spécifications et fonctionnalités du Nokia C20, Nokia C10

Le Nokia C20 et le Nokia C10 disposent tous deux d’un écran HD + de 6,5 pouces avec Android 11 (édition Go). HMD Global affirme qu’avec Android 11 (édition Go), les smartphones obtiennent des vitesses jusqu’à 20% plus rapides et des fonctionnalités de sécurité améliorées, ainsi que des mises à jour de sécurité trimestrielles pendant deux ans.

