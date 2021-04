Nokia X10 et Nokia X20: la 5G fait son entrée dans le bas de gamme finlandais

Nokia vient de présenter un nouveau et grand lot d’appareils, tous encadrés dans la gamme d’entrée et dans le milieu de gamme. Ses deux fers de lance sont le Nokia X10 et Nokia X20, deux appareils qui s’engagent à amener la connectivité 5G dans la gamme basse grâce au processeur Snapdragon 480 5G.

Les deux appareils sont assez similaires, en particulier à l’extérieur, bien qu’il existe quelques différences liées à la caméra, au stockage et à la puissance en termes de RAM. Ils peuvent être achetés à partir de mai ou juin, selon le modèle, et leurs prix commencent à 329 et 379 euros, respectivement.

Fiche technique du Nokia X10 et du Nokia X20

Nokia x10 nokia x20 DIMENSIONS ET POIDS 168,94 x 79,7 x 9,1 mm 210 grammes 168,94 x 79,7 x 9,1 mm 220 grammes ÉCRAN 6,67 pouces IPS / LCD Résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) 450 lentes Format 20: 9 6,67 pouces IPS / LCD Résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) 450 lentes Format 20: 9 PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU Adreno 619 Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU Adreno 619 MÉMOIRE RAM 4/6 Go 6/8 Go Stockage interne 64/128 Go extensible avec des cartes microSD 128 Go extensible avec des cartes microSD caméra arrière 48 MP Grand angle 5 MP Profondeur 2 MP Macro 2 MP 64 MP Grand angle 5 MP Profondeur 2 MP Macro 2 MP caméra frontale 8 MP 32 MP tambours 4 470 mAh Charge rapide 18W 4 470 mAh système opératif Android 11 Android 11 connectivité 5G WiFi ac Bluetooth 5.0 GPS, Glonass, Galileo NFC Radio FM Double NanoSIM 5G WiFi ac Bluetooth 5.0 GPS, Glonass, Galileo NFC Radio FM Double NanoSIM autres Bouton Assistant Google Lecteur d'empreintes digitales latéral Audio OZO IP52 Bouton Assistant Google Lecteur d'empreintes digitales latéral Audio OZO IP52 le prix À partir de 329 euros À partir de 379 euros

Presque identique à l’extérieur

Les deux nouveaux mobiles Nokia sont cloués à l’extérieur. Dans les deux cas, Nokia a opté pour un dos simple en différentes couleurs où l’on retrouve le module circulaire avec les quatre caméras, le logo de Carl Zeiss (qui est en charge de l’optique) et le logo de l’entreprise. Le lecteur d’empreintes digitales, quant à lui, a été ramené à l’arrière. La différence, pour des raisons pratiques, réside dans le poids, puisque le X20 pèse 10 grammes de plus.

Et vraiment jusqu’à ici les différences, puisque les deux appareils partagent également les spécifications de l’écran. Les deux mobiles montent un Dalle IPS 6.67 au format 20: 9 et résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels). Ceci est perforé dans le coin supérieur gauche pour cacher la caméra frontale.

Les éléments les plus intéressants à souligner de la construction sont le lecteur d’empreintes digitales latéral susmentionné, le bouton dédié pour appeler l’Assistant Google et la présence d’une prise casque, ce que l’on ne voit pas tous les jours aujourd’hui.

La plage d’entrée ne sacrifie pas la 5G

Si nous jetons un œil au moteur de ces deux nouveaux appareils, nous trouvons le Plateforme Qualcomm Snapdragon 480 5G. Il s’agit de l’une des dernières puces de la société et, comme son nom l’indique, se distingue par sa compatibilité avec les réseaux 5G. Ils sont donc les premiers Nokia bas de gamme à disposer de cette technologie.

A côté de lui, nous trouvons quatre ou six gigaoctets de RAM dans le Nokia X10 et six ou huit gigaoctets Mémoire RAM dans Nokia X20. Celles-ci sont complétées par 64 ou 128 Go dans le modèle de base et avec 128 Go dans le modèle supérieur, bien que dans les deux cas, la capacité puisse être étendue grâce à des cartes microSD.

Pour la batterie, Nokia a mis en place 4 470 mAh à l’intérieur des mobiles, de quoi, selon les marques, atteindre deux jours d’autonomie. Dans tous les cas, nous savons déjà que cela dépendra de l’utilisation que nous ferons du terminal. Le système d’exploitation est Android 11 et Nokia s’est engagé à offrir trois ans de mises à jour et garantie.

Nous avons fini par revoir la photo. Les deux terminaux ont quatre caméras à l’arrière et partagent le grand angle de cinq mégapixels, le capteur de profondeur de deux mégapixels et le macro, également deux mégapixels. Cependant, le capteur principal du Nokia X10 est 48 mégapixels, tandis que celui du Nokia X20 est 64 mégapixels. Différences également dans la caméra frontale, qui est de huit et 32 ​​mégapixels, respectivement.

Versions et prix du Nokia X10 et du Nokia X20

le Nokia X10 Il sera disponible à partir de juin dans les couleurs Forêt et Neige et dans trois configurations: 6/64 Go, 6/128 Go et 4/128 Go. Son prix commence à 329 euros. le Nokia X20De son côté, il sera disponible à partir de mai en Midnight Sun et en couleur nordique dans les versions 6/128 Go et 8/128 Go. Son prix commence à 379 euros.