Nokia Streaming Box 8000, un nouveau lecteur multimédia avec Android TV 10 et 4K qui arrive en Europe pour moins de 100 euros

Nokia fabriquer des lecteurs multimédias pour les téléviseurs est quelque chose que nous n’aurions probablement pas imaginé il y a quelques années. Quoi qu’il en soit, la marque (plutôt un fabricant qui a licencié la marque) a présenté un nouveau lecteur avec Android TV 10. Il coûtera environ 100 euros et sera en vente avant Noël.





Le retour de Nokia sur le marché des appareils grand public est quelque peu différent de celui du Nokia d’il y a dix ans. Par le biais de licences de marque, d’autres fabricants ont utilisé leur nom pour mettre différents appareils en vente comme les mobiles HMD. Mais ce n’est pas la seule chose, ces derniers temps, nous avons également vu un lecteur multimédia en Inde et maintenant ce nouveau arrive pour l’Europe.

StreamView GmbH est la société choisie par Nokia pour obtenir la licence de sa marque pour les produits liés à la télévision. L’entreprise autrichienne s’occupera de fabriquer des téléviseurs et des lecteurs multimédias sous le nom de Nokia en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le premier de ses produits est la nouvelle Nokia Streaming Box 8000.

Fiche technique Nokia Streaming Box 8000

Nokia Streaming Box 8000 Dimensions et poids –

Résolution de sortie Jusqu’à 4K Processeur et GPU Amlogic S905X3 quadricœur

ARM Mali-G31 MP2 Espace de rangement Système opératif Android TV 10 Connectivité sans fil Wi-Fi 5

Bluetooth 4.2 Connexions HDMI 2.0

USB-A 3.0

Ethernet

Audio optique

AV et DC accessoires Télécommande avec commande vocale via Google Assistant et prise en charge de Chromecast Prix Environ 100 euros

Android 10, 4K et Google Assistant comme atouts

Si nous regardons les spécifications du lecteur multimédia Nokia, nous voyons certains des aspects pour lesquels il cherche à se démarquer des autres appareils similaires sur le marché. Dans des produits comme celui-ci, la chose la plus pertinente en fin de compte est la commodité qu’il offre à l’utilisateur pour reproduire le contenu, et cela dépend directement du système d’exploitation utilisé et de quelque chose d’aussi basique que la télécommande.

Nokia Streaming Box 8000 livré avec Android TV 10 à l’intérieur. Ce lecteur dispose également d’une série d’applications préinstallées, parmi lesquelles Netflix, YouTube et Amazon Prime Video se distinguent. En outre, les utilisateurs peuvent installer d’autres applications de Google Play Store telles que Disney + ou HBO, entre autres. Pour en revenir aux applications pré-installées, cela apporte même boutons dédiés sur la télécommande pour Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et Google Play Store.

Sans négliger la télécommande, elle dispose d’une série de fonctions intégrées telles que le contrôle Chromecast ou Assistant Google pour le contrôle vocal système opérateur. C’est une télécommande particulièrement grande et plus fidèle au style traditionnel que les minuscules que l’on trouve dans d’autres lecteurs de streaming.

Prix ​​et disponibilité de la Nokia Streaming Box 8000

La Nokia Streaming Box 8000 est au prix de environ 100 euros et sera vendu dans certains pays européens avant Noël. La boîte de vente au détail comprendra le lecteur lui-même, la télécommande, un adaptateur secteur et un câble HDMI pour se connecter au téléviseur.

Actuellement là une série d’alternatives déjà sur le marché, il sera donc intéressant de voir comment le Nokia est positionné. Parmi les plus remarquables, citons la Mi Box TV de Xiaomi pour environ 50 euros, le Fire TV Stick d’Amazon pour environ 40 euros ou le Chromecast avec Google TV de Google pour environ 70 euros.