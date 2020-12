Nokia 5.4: un mobile 4G avec un prix plus ajusté sans renoncer à la signature Zeiss sur les objectifs

La marque Nokia est revenue avec HMD sur un marché de plus en plus saturé de lancements spécifiques, mais avec des affirmations claires qu’elles maintiennent toujours comme le «pur» Android par drapeau. La marque complète désormais son catalogue 4G avec le nouveau Nokia 5.4, un terminal modeste qui rivalisera dans le milieu de gamme pour des prix plus bas.

Un mobile qui hérite d’une partie du design des autres téléphones portables de la marque et qui se situe dans la fourchette inférieure à 200 euros. C’est presque le contraire de ce que propose le Nokia 8.3 5G, restant dans une lignée similaire au POCO M3 pour ses caractéristiques et son prix.

Fiche technique Nokia 5.4

Nokia 5.4 écran 6,39 pouces HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4/6 Go Espace de rangement 64/128 Go (microSD jusqu’à 512 Go) Caméra arrière 48 MP

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

Grand angle 16 MP Caméra frontale 16 MP Tambours 4 000 mAh + 10 W Système opératif Android 10 (évolutif vers Android 11) Connectivité 4G

NFC

802.11 b / g / n

Bluetooth 4.2

GPS / AGPS + GLONASS + Beidou + Galileo Dimensions et poids 160,97 × 75,99 × 8,7 mm

181 grammes Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, reconnaissance faciale, dualSIM, radio FM, NFC, prise 3,5 mm Prix 189 euros

Adieu l’encoche sur un écran plus petit

Le Nokia 5.4 recueille en quelque sorte le témoin du Nokia 5.3 au-delà de sa nomenclature, conservant le design de l’arrière avec le module circulaire pour les caméras variant la finition brillante avec un motif rayé parallèle. Bien sûr, pour l’insertion de la caméra frontale dans ce cas, nous voyons un trou dans l’écran, disant au revoir à la entailler, et le pari curieux sur un bouton physique pour Google Assistant.

Cette caméra sort d’un écran de 6,39 pouces avec résolution HD +, étant donc un peu plus petit que le Nokia 5.3 tout en conservant la résolution. Étant de cette façon, nous ne nous attendions pas à ce que son taux de rafraîchissement dépasse le 60 Hz standard, ils sont dans une résolution déjà faible si l’on regarde le milieu de gamme le plus compétitif et ambitieux.

NFC, quatre caméras et 4G par drapeau

Au niveau de la puissance, le Nokia 5.4 n’intègre finalement pas de processeur avec un modem 5G comme le prétend la rumeur. Il reste avec le Snapdragon 662, bien que cela ait une alternative à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie reste par rapport à son prédécesseur en 4 000 mAh avec une charge rapide de 10W. Étant un panneau IPS, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas intégré à l’écran et se trouve à l’arrière.

Ainsi, le Nokia 5.4 a NTF et minijack 3,5 mm, étant un mobile double SIM. De plus, il intègre deux microphones pour le son OZO et prend en charge Qualcomm aptX.

Quant aux caméras, le module circulaire comprend quatre lentilles laissant le flash au centre. Nous voyons un capteur principal de 48 mégapixels, un appareil photo grand angle à capteur de 5 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour la macrophotographie et l’analyse de la profondeur. Sans oublier la signature Zeiss dans l’optique, d’ailleurs.

Parmi les modes qu’il comprend sont le mode nuit, le mode portrait et la possibilité d’appliquer vos propres filigranes. De son côté, la caméra frontale se retrouve avec un capteur de 16 mégapixels.

Versions et prix du Nokia 5.4

Le Nokia 5.4 sera disponible en Polar Night and Dusk (bleu ou violet) en décembre, avec une date à confirmer. Ce que nous savons, c’est le prix: 189 euros. Nous mettrons à jour ces informations dès que la marque les communiquera.

Toutes les informations | Nokia