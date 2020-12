Nokia 5.4: Leaker révèle toutes les données avant l’annonce officielle

Le Nokia 5.3 n’est disponible que depuis avril, mais Nokia pourrait bientôt annoncer le successeur du Nokia 5.4. Un leaker a maintenant révélé toutes les spécifications du smartphone de milieu de gamme.

Les informations sur Nokia 5.4 proviennent de Sudhanshu Ambhore, selon XDA Developers, une source réputée. Selon le leaker, le futur smartphone de Nokia apparaît avec un Snapdragon 662. Le téléphone aura également une batterie de 4000 mAh et une caméra quadruple à l’arrière.

Nokia 5.4 est livré avec un équipement de milieu de gamme décent

Le processeur Snapdragon 662 est pris en charge par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est intéressant de noter que le Nokia 5.4 a apparemment un triple emplacement pour carte SIM. L’un des emplacements est réservé à une carte microSD, de sorte que les utilisateurs peuvent étendre la mémoire interne jusqu’à 256 Go à l’aide d’une carte mémoire tout en utilisant deux cartes SIM.

L’écran LCD du Nokia 5.4 mesure 6,39 pouces et a une résolution de 1520 x 720 pixels. On ne sait pas encore si la caméra selfie de l’appareil est logée dans un perforateur ou une encoche. Ce qui est certain, cependant, c’est que la caméra frontale a une résolution de 16 mégapixels. La caméra quad arrière se compose d’un capteur principal de 48 MP, d’un capteur ultra grand angle de 5 MP, d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Android 10 préinstallé et connexion jack

En plus d’un port USB-C pour le transfert de données et le chargement de la batterie, le Nokia 5.4 dispose d’un connecteur jack. Le smartphone sera sur le marché avec Android 10 préinstallé – selon les informations du haut-parleur dans les variantes de couleur bleu et violet.

Quand Nokia présentera officiellement le Nokia 5.4 est toujours ouvert. Maintenant que toutes les données du smartphone sont connues, cela ne devrait pas tarder à être révélé.