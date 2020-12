Nokia 5.4 et C1 Plus présentés: Nouveaux smartphones à partir de 69 euros

HMD Global a présenté mardi deux nouveaux smartphones: le smartphone milieu de gamme Nokia 5.4 avec Android One et le téléphone d’entrée de gamme Nokia C1 Plus avec Android Go. Ce dernier, avec son prix de 69 euros, s’adresse principalement aux débutants en smartphone.

La série 5 de Nokia s’est développée: le Nokia 5.4, qui a été officiellement lancé mardi, appartient à la classe moyenne inférieure des smartphones et devrait concurrencer la série Moto G, par exemple. L’appareil dispose d’un écran LCD de 6,39 pouces avec une résolution HD + et est alimenté par un Snapdragon 662. Ceci est pris en charge par 4 Go de RAM, la mémoire interne contient 64 ou 128 Go, la batterie 4 000 mAh.

L’un des points forts du Nokia 5.4 est son appareil photo principal de 48 mégapixels. Il y a également trois autres appareils photo à l’arrière: un appareil photo 5 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et deux capteurs pour les effets de profondeur et les prises de vue macro. Ces derniers n’ont cependant qu’une résolution de 2 mégapixels.

Nokia 5.4 et Nokia C1 Plus démarrent avec Android 10

Le Nokia 5.4 fait partie du programme Android One, il est donc livré avec Android pur. Cependant, les acheteurs recevront toujours le smartphone de milieu de gamme avec Android 10 au début, Android 11 suivra. Après tout, Nokia promet de fournir au téléphone des mises à jour logicielles pendant trois ans. Le Nokia 5.4 est disponible dans les couleurs Polar Night et Dusk et coûte 219 euros (128 Go).

Le Nokia C1 Plus est un smartphone minimal abordable.

Le téléphone d’entrée de gamme Nokia C1 Plus dispose également d’Android 10 à bord, ici dans la «Go Edition» avec des applications allégées et moins de bloatware. Selon le communiqué de presse, le smartphone propose un écran de 5,45 pouces avec une résolution HD +, une puce à quatre cœurs de 1,4 GHz et 1 Go de RAM. La mémoire interne contient 16 ou 64 Go, la batterie 2500 mAh. Il y a un appareil photo de 5 mégapixels à l’arrière. Le Nokia C1 Plus est le smartphone 4G le moins cher du constructeur avec un prix de 69 euros et s’adresse principalement aux débutants en smartphone et aux marchés émergents.