Nokia 5.3, Nokia C3, Nokia 125, Nokia 150 lancés en Inde: prix, disponibilité, spécifications

Nandini Yadav25 août 2020 11:31:21 IST

Lors d’un point de presse virtuel, HMD Global a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux téléphones Nokia en Inde – le Nokia 5.3, le Nokia C3, le Nokia 125 et le Nokia 150. Alors que le Nokia 5.3 est proposé à partir de Rs 13 999, le Nokia C3 s’adresse au smartphone d’entrée de gamme utilisateurs avec son prix à partir de Rs 7,499.

Le Nokia 125 et le Nokia 150 sont des téléphones multifonctions, dont le prix est inférieur à 2 500 Rs.

Nokia 5.3, Nokia C3, Nokia 125, Nokia 150: prix et disponibilité

Nokia 5.3

Le Nokia 5.3 a été annoncé en deux variantes. Le modèle de 4 Go de RAM et de stockage de 64 Go est au prix de 13 999 Rs, tandis que le modèle de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage est au prix de 15 499 Rs. Le smartphone sera disponible dans une variante de couleur cyan, sable et charbon.

Le Nokia 5.3 peut être pré-réservé sur Amazon et Nokia.com à partir d’aujourd’hui (25 août) et il sera disponible à l’achat à partir du 1er septembre.

Nokia C3

Le Nokia C3 est disponible en deux variantes de RAM et de stockage. Le modèle de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage est au prix de 7499 Rs, et la variante de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage est au prix de 8 999 Rs. Le smartphone est disponible dans des variantes de couleur sable et charbon.

Le Nokia C3 peut être pré-réservé à partir du 1er septembre et sera disponible à l’achat à partir du 17 septembre.

Nokia 125

Le Nokia 125 est au prix de Rs 1 999. Il est disponible dans les variantes de couleur noir charbon et blanc poudré. Il est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, soit le 25 août.

Nokia 150

Le Nokia 150 est disponible dans des variantes de couleur rouge, cyan et noir. Il est au prix de Rs 2,299 et il sera également mis en vente aujourd’hui (25 août).

Nokia 5.3, Nokia C3, Nokia 125, Nokia 150: Spécifications et fonctionnalités

Nokia 5.3

Le Nokia 5.3 dispose d’un écran HD + de 6,55 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le smartphone est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 665 et est livré avec jusqu’à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le Nokia 6.3 dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 13 MP, un capteur ultra-large de 5 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, il arbore un appareil photo 8 MP à l’avant.

L’alimentation du Nokia 5.3 est une batterie de 4 000 mAh.

Le smartphone fonctionne sous Android 10. HMD Global a également promis deux mises à niveau logicielles pour les téléphones, ce qui signifie qu’il sera garanti jusqu’à Android 12 au moins.

Nokia C3

HMD Global vante le Nokia C3 pour les utilisateurs qui passent pour la première fois des téléphones multifonctions aux smartphones. La société a également révélé que tous les téléphones Nokia C3 sont fabriqués en Inde.

Le Nokia C3 dispose d’un écran HD de 6 pouces. Il est alimenté par une batterie de 3000 mAh et est alimenté par un processeur octa-core Qualcomm. Le smartphone fonctionne sous Android 10.

Pour la photographie, le Nokia C3 dispose d’un appareil photo 8 MP à l’arrière et d’un appareil photo 5 MP à l’avant.

Le Nokia C3 est également livré avec un programme de remplacement garanti d’un an, en vertu duquel, si vous n’êtes pas satisfait de l’appareil, Nokia remplacera votre smartphone.

Nokia 125 et Nokia 150

Le Nokia 125 et le Nokia 150 sont les deux nouveaux téléphones de la société. Les deux téléphones multifonctions arborent un grand écran de 2,4 pouces et prennent en charge la double carte SIM. Le Nokia 150 prend également en charge la FM sans fil et est livré avec jusqu’à 32 Go de stockage.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂