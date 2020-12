Nokia 2.4, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus reçoivent le correctif de sécurité de décembre 2020: tout ce qui est nouveau

Tendance FP25 déc.2020 10:01:19 IST

Nokia 2.4 aurait commencé à recevoir une nouvelle mise à jour avec le numéro de version v1.130. La dernière mise à jour de la version Android est fournie avec le chemin de sécurité de décembre 2020 et fournit des améliorations sous le capot et des ajustements de l’interface utilisateur. La dernière mise à jour de Nokia 2.4 est d’environ 1,36 Go. Les téléphones Nokia 6.1 et Nokia 7 Plus ont également reçu la mise à jour du correctif de sécurité de décembre 2020, conformément à Nokiamob.net. La mise à jour Nokia 6.1 a 32,89 Mo de correctif de sécurité, tandis que Nokia 7 Plus a 32,46 Mo de données. Si vous utilisez l’un de ces téléphones Nokia et n’avez reçu aucune notification, vous pouvez rechercher la mise à jour manuellement en accédant aux options Paramètres de votre appareil.

La mise à jour est repérée sur des combinés du monde entier et peut donc être déployée par étapes. Cela peut prendre un peu de temps avant que tous les appareils reçoivent la notification de mise à jour.

Il est recommandé aux utilisateurs de Nokia 2.4, Nokia 6.1 et Nokia 7 Plus de télécharger la mise à jour via une connexion Wi-Fi puissante.

Nokia 2.4 a été lancé en France en novembre de cette année. Le smartphone est au prix de Rs 10399 et est livré avec une batterie adaptative de 4500 mAh2 assistée par AI.

L’appareil dispose d’un écran de 6,5 pouces avec une encoche selfie pour améliorer l’expérience de l’écran. Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales et d’un déverrouillage du visage AI pour la confidentialité et la sécurité.

le Nokia 2.4 a 3 Go de RAM et MediaTek Helio P22 sous le capot. En ce qui concerne l’imagerie, le smartphone dispose d’une caméra arrière de 13 MP ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP ainsi que d’un flash arrière LED. Pour le selfie, le téléphone dispose d’un appareil photo 5 MP à l’avant.

