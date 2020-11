Nokia 2.4 et Nokia 3.4 seront lancés en Inde le 26 novembre: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP17 nov.2020 17:05:09 IST

Nokia 2.4 et Nokia 3.4 seront lancés en Inde le 26 novembre. La date de dévoilement des téléphones a été taquinée par Nokia sur son site officiel Page Twitter. « Le compte à rebours a commencé. Il ne reste que 10 jours pour la grande révélation. Restez à l’écoute », a publié Nokia Mobile India sur Twitter avec une vidéo teaser de 14 secondes. Dans un autre article, Nokia a écrit: «Soyez prêt pour toutes les nouvelles technologies intelligentes dont vous tomberez amoureux».

Les deux smartphones – Nokia 3.4 et Nokia 2.4 – ont été annoncés par HMD Global lors d’un événement en septembre de cette année. Les téléphones ont déjà été lancés sur le marché européen.

Le compte à rebours a commencé. Seulement 10 jours pour le grand dévoilement. Restez à l’écoute.#OnlyGadgetYouNeed pic.twitter.com/4itc8Xu84z – Nokia Mobile Inde (@NokiamobileIN) 16 novembre 2020

Nokia 2.4: Spécifications

Le Nokia 2.4 arbore un écran HD + de 6,5 pouces et fonctionne sous Android 10. L’appareil sera alimenté par une batterie de 4 500 mAh.

Le smartphone dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière, qui offre des fonctionnalités telles que le mode nuit et l’éditeur de portrait. Pour la sécurité, l’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales et d’un déverrouillage du visage AI.

Le Nokia 2.4 est disponible avec une variante de stockage interne de 2 Go de RAM et de 32 Go et une variante de stockage de 3 Go de RAM et de 64 Go. Le smartphone est disponible dans les options de couleur Dusk, Fjord et Charcoal.

Nokia 3.4: Spécifications

Nokia 3.4 est le premier de la série à être équipé d’une caméra selfie à affichage perforé et d’une configuration à trois caméras à l’arrière.

Le smartphone arbore un écran HD + de 6,39 pouces et est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 460. Il est livré avec le système d’exploitation Android 10.

Le Nokia 3.4 est disponible en trois configurations: 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, et 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂