Nokia 2.4 avec une batterie de 4500 mAh est maintenant disponible à l’achat à Rs 10,399

L’équipe de nouvelles de tech204 déc.2020 17:11:00 IST

Nokia 2.4 a récemment fait ses débuts en Inde dans une seule variante de stockage au prix de Rs 10 399. Le point fort du smartphone comprend l’expérience Android de série et une batterie de 4500 mAh. Selon le site Web de l’entreprise, le smartphone est livré avec une batterie adaptative assistée par IA qui donne la priorité à l’alimentation des applications que l’on utilise le plus. Le smartphone est disponible en trois variantes de couleur: Dusk, Fjord et Charcoal. Le combiné est alimenté par le processeur MediaTek Helio P22.

Prix ​​et disponibilité du Nokia 2.4

Nokia 2.4 est disponible en une seule variante de stockage qui offre 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Son prix est de Rs 10 399. Le smartphone est disponible dans les variantes de couleurs Dusk, Fjord et Charcoal.

Le smartphone est désormais disponible à l’achat dans les principaux points de vente à travers l’Inde et en ligne sur Flipkart et Nokia.com/phones.

Les clients bénéficieront également d’avantages Jio d’une valeur allant jusqu’à Rs 3 500. La société offrira également un cashback instantané de Rs 2 000 et Rs 1 550 en bons.

Spécifications du Nokia 2. 4

L’appareil dispose d’un écran de remplissage HD + de 6,5 pouces, d’une encoche de selfie pour maximiser l’expérience de l’écran et d’un capteur d’empreintes digitales, ainsi que d’un déverrouillage du visage AI pour la confidentialité et la sécurité.

L’appareil a une couverture 3D Nano-texturée et une finition nordique. Le téléphone dispose également de Google Assistant pour gérer les tâches, créer des listes et obtenir des itinéraires lors de vos déplacements.

Selon le site Web, Nokia 2.4 est prêt pour Android 11 et au-delà, vous pouvez donc vous attendre à 2 ans de mises à niveau Android et 3 ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Le smartphone a 3 Go de RAM et MediaTek Helio P22 sous le capot.

En ce qui concerne la caméra, le Nokia 2.4 dispose d’une caméra arrière de 13 MP ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP ainsi que d’un flash arrière à LED. En face, il dispose d’une caméra selfie de 5 MP.

L’appareil est alimenté par une batterie de 4500 mAh et est livré avec une prise casque 3,5 mm, un récepteur radio FM et 2 microphones.

