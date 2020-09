Nokia 2.1 a commencé à recevoir la mise à jour Android 10 (Go Edition) en Inde et dans d’autres pays

HMD Global a annoncé aujourd’hui le déploiement de la dernière mise à jour Android 10 (édition Go) pour le Nokia 2.1 en Inde et dans d’autres pays. Le téléphone a été lancé en mai 2018 sous Android Oreo 8.1 (édition Go) prêt à l’emploi. Mais, presque deux ans plus tard, le Nokia 2.1 a commencé à recevoir la mise à jour la plus attendue d’Android 10 (édition Go).

Cependant, pour fournir la dernière mise à jour sur chaque appareil en douceur, Nokia déploiera la mise à jour Android 10 Go pour Nokia 2.1 en trois vagues. La première vague de la mise à jour qui a commencé à être lancée aujourd’hui sera d’abord disponible dans les pays suivants, dont l’Inde.

La vague 1 comprend:

Bangladesh

Cambodge

Inde

Laos

Malaisie

Myanmar

Népal

Philippines

Sri Lanka

Thaïlande

Selon la page officielle de la communauté Nokia, 10% des appareils Nokia 2.1 recevront la dernière mise à jour d’Android 10 Go aujourd’hui. Alors que la mise à jour passera à 50% des appareils d’ici le 5 et le 7 septembre, 100% des utilisateurs du Nokia 2.1 auront la mise à jour Android Go sur leurs appareils.

Nokia 2.1 est un smartphone Android Go économique doté d’un écran tactile de 5,50 pouces avec une résolution de 720 × 1280 pixels. Il est livré avec 1 Go de RAM. Le Nokia 2.1 fonctionne sous Android 8.1 (Go Edition) et est alimenté par une batterie de 4000 mAh.

Nokia 2.1 arbore une caméra arrière de 8 mégapixels et également une caméra de 5 mégapixels à l’avant pour les selfies. Actuellement, le Nokia 2.1 est disponible en Inde pour Rs. 6 500.