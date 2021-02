Nokia 1.4 annoncé avec un écran HD + de 6,5 pouces, une batterie de 4000 mAh et plus à seulement 99 €

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, Juho Sarvikas, directeur des produits chez HMD Global, a officiellement annoncé aujourd’hui le prochain téléphone abordable Android Go, le tout nouveau Nokia 1.4. Notamment, le nouveau Nokia 1.4 est le successeur du Nokia 1.3 de l’année dernière et contient également des spécifications et des fonctionnalités améliorées.

Fonctionnalités et spécifications du Nokia 1.4

En ce qui concerne les principales spécifications, le nouveau Nokia 1.4 comprend un écran HD + de 6,5 pouces, deux caméras 8MP avec objectif portrait et macro et jusqu’à 64 Go de stockage. Le téléphone dispose également d’une encoche d’affichage en haut pour une caméra selfie 5MP et dispose d’un capteur d’empreintes digitales physique à l’arrière du téléphone.

Nokia 1.4 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 215 qui est associé à 1 Go + 16 Go et 3 Go + 64 Go de RAM et de stockage. Le téléphone fonctionne sur Android 10 (Go Edition) mais peut être mis à niveau vers Android 11 (Go Edition). Le téléphone contient une batterie de 4000 mAh avec un support de charge standard de 5 W. La batterie est censée fournir jusqu’à deux jours de puissance.

Les fonctionnalités de connectivité incluent 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS et port microUSB.

Prix ​​et disponibilité du Nokia 1.4

Le prix du Nokia 1.4 commence à 99 € pour la variante de stockage de 1 Go de RAM et de 16 Go. Il n’y a pas encore de détails de disponibilité disponibles.