NOFX prépare un nouvel album et sort une chanson avec Avenged Sevenfold | 45S

Cette année vient avec une grande force. NOFX, le groupe punk emblématique, a annoncé l’arrivée de son nouvel album et il sortira bientôt. De même, ils ont sorti une nouvelle chanson qui fait partie de ce nouveau travail.

Le groupe a indiqué que nous assisterons bientôt à leur quatorzième projet, cette fois appelé «Single Album». De même, ils ont indiqué avoir collaboré avec nul autre qu’Avenged Sevenfold pour le premier single qui servira à le promouvoir: «Linewleum».

Fat Mike, dans une déclaration récente, a indiqué qu’il était impressionné par le nombre de personnes qui couvertures par Linoleum, une chanson sortie en 1994, qui est même très demandée dans leurs interprétations.

«Une nuit, je suis resté debout jusqu’à 4 h du matin pour vérifier toutes les différentes versions sur YouTube. Voir des centaines de groupes de plus de 28 pays (principalement d’Indonésie) faire ‘Linoleum’ a été pour moi une expérience humble. J’ai donc décidé d’écrire une chanson qui serait une reconnaissance à tous ces gens qui ont appris ces quatre accords et se sont souvenus des paroles qui ne riment pas », explique l’origine de« Linewleum ».

Vous pouvez désormais entendre les nouveautés de NOFX et d’Avenged Sevenfold, en attendant les nouvelles du nouvel album que les Californiens nous réservent.

Liste de chansons « Album unique ».

1. La grande traînée

2. Je t’aime plus que je ne me déteste

3. Fuck Euphemism

4. Pêcher dans un canon

5. Birmingham

6. Linewleum

7. Mon frère Cancer cancéreux

8. Grieve Soto

9. Portes et quatre

10. Votre dernier recours