Noël : quels sont les films les plus regardés en ce moment sur Netflix

Décembre est caractérisé par la saison de Noël et il est impossible de ne pas se retrouver en famille ou entre amis pour regarder des films populaires à ces dates. En ce dernier temps, Netflix réussi à attirer le public avec un grand nombre de films à apprécier cette saison, vous en verrez ci-dessous quelques-uns :

Un Noël californien : les lumières de la ville

Le film se concentrera sur la relation entre Callie et Joseph qu’ils quitteront le ranch un an après le début de leur histoire d’amour pour s’occuper de questions familiales à San Francisco. D’un autre côté, il y aura des projets de mariage.

Acteurs : Lorynn York, Josh Swickard, Amanda Detmer, Emelia Hartford, David Del Rio, Laura James, Ali Afshar, Noah James, Daniel Booko, Julie Lancaster, Gunnar Anderson, Katelyn Epperly, Shaun Paul Piccinino.

Le garçon qui a sauvé Noël

Un film qui nous montrera les origines du Père Noël dans sa version pour enfants. Accompagné de ses rennes et de sa fidèle souris de compagnie, le garçon ordinaire se lance dans une aventure extraordinaire pour retrouver son père, parti à la recherche d’Elfhelm, le légendaire village elfique.

Les Chroniques de Noël

Un adolescent et sa sœur ont un accident qui casse le traîneau, ils doivent donc travailler toute la nuit pour sauver Noël avec l’aide du Père Noël elle-même.

Distribution : Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis, Kimberly Williams-Paisley, Oliver Hudson, Lamorne Morris, Martin Roach.

Seul à la maison

C’est l’un des films classiques des années 90. Kevin est laissé seul à la maison pendant que sa famille part en vacances pour Noël. Kevin devra défendre la maison des voleurs qui tenteront de voler les objets les plus précieux.

Le film a eu un tel succès qu’il a eu un autre film. Bientôt, le remake sortira avec d’autres acteurs et histoire.

Acteurs : Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O’Hara, Roberts Blossom (†), John Candy (†), Devin Ratray, Hillary Wolf

Échange de princesse 3

C’est la troisième saison de « Échange de princesse » qui a volé une relique inestimable du château. Pour le récupérer, la reine Margaret et la princesse Stacy ont besoin de l’audacieux sosie de la princesse, la cousine Fiona, pour faire équipe pour récupérer le précieux objet, qui ravive le feu d’une irrésistible romance de Noël et se traduit par un échange très inattendu. .

Grincheux

C’est un autre des films classiques de cette époque et raconte l’histoire de la Grincheux, un lutin n’a jamais aimé Noël et décide de le voler dans la ville de Villa Who. Le personnage fait référence au consumérisme prédominant et au seul souci de lui-même, complètement éloigné du monde où vivent les gens, à la fin son cœur bat à nouveau, laissant de côté sa haine, devenant l’icône de Noël.

Acteurs : Jim Carrey, Patrick Page, Stefán Karl Stefánsson.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂