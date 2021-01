Noel Gallagher révèle l’enregistrement «parfait» de son frère Liam

Noel Gallagher s’est révélé être un grand fan d’une chanson écrite par son frère, Liam, après des années de différends.

Dans une nouvelle interview, le guitariste de Oasis et le compositeur principal a admis que le thème ‘Oiseau chanteur’ qui faisait partie de «Chimie Heathe» du 2002 c’est l’enregistrement « parfait ».







« J’ai pensé que ‘Oiseau chanteur’ de Liam c’était super … nous en avons fait une démo et c’était quelque chose ‘Aime-moi faire’ de les Beatles … Ça sonnait comme eux… puis on en a retiré les instruments et c’est devenu ce truc acoustique que je trouve parfait ».

Noel puis il a évoqué le fait que Liam, qui a commencé une carrière solo en 2017 J’ai décidé de ne pas interpréter ‘Oiseau chanteur’ live … « L’ironie de cette chanson est qu’il ne la joue même plus maintenant … il n’a qu’une seule chanson et c’est tout, il ne joue pas la putain de chanson. »







Le thème ‘Oiseau chanteur’ Il a été écrit en référence à l’ex-femme de Liam, Nicole Appleton. Le chanteur a révélé à l’époque: «J’étais en France dans un putain de gigantesque manoir en train de faire un album. Je suis sorti un jour et je me suis assis sous un arbre, j’ai eu un petit moment biblique et c’était tout. Je ne l’ai pas fait pour le présenter à Noel, je l’ai juste écrit ».

« Cela m’a pris trois minutes et je pense que j’ai écrit tous les mots ici et là », a ajouté Gallagher.