Noel Gallagher prévoit une nouvelle sortie de musique cette semaine

A travers ses réseaux sociaux, Noel Gallagher a ravi ses fans avec l’annonce de la nouvelle sortie de matériel musical, qui a été marquée pour le 29 avril, c’est-à-dire, demain, des informations qui ont été présentées à travers leurs réseaux sociaux.

Bien qu’il n’ait pas présenté plus de détails à cet égard, cela pourrait être lié au « bon déroulement » que Gallagher a indiqué avoir ces derniers mois dans son processus de composition, qui aurait été rationalisé pendant la pandémie.

Au cours d’une conférence pour le podcast de Matt Morgan, Gallagher a commenté: «Je suis en studio depuis un moment sur une sorte de séquence chaude, de très bons morceaux, vraiment super. Je fais des chansons pour un nouvel album, étant en studio tous les jours. Si je n’avais pas ça, je ne sais pas où je serais maintenant. »

Certains commentaires précédents de Gallagher lui-même suggèrent que ce nouveau matériau est plus proche d’un style psychédélique, bien que le musicien ait également reconnu qu’il avait expérimenté des sons «électro pop».

Ce n’est pas complètement électro, vraiment. Ce n’est qu’à cause des démos, lorsque vous écoutez la chose finie, elle sera méconnaissable, mais elle aura toujours la même ambiance.

Gallagher a également mentionné que l’une de ses nouvelles chansons a un son très similaire à The Cure, en plus d’exprimer son souhait de travailler avec John Squire de «The Stone Roses» sur son nouvel album, qui. Jusqu’à présent, il n’a pas de date de sortie estimée ni de confirmation à la fin de son enregistrement.