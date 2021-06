Noel Gallagher prévoit d’organiser une tournée sur le thème d’Oasis

Bien que le musicien ait expliqué qu’il ne se concentre pas sur ses gloires passées lors de l’écriture de nouveaux morceaux pour « High Flying Birds », Noel Gallagher, ancien membre d’Oasis, a signalé son intention de partir en tournée en interprétant les chansons de son ancien groupe, s’assurant qu’il a réalisé que les fans veulent entendre ce matériel qui a contribué à forger sa carrière.

« Quand je fais un album, je ne pense pas à mon héritage. Je suis dans les tranchées avec les chansons et je suis mon instinct », a commenté Gallagher dans une interview avec The Sun. « Ils sortent comme ils sortent. Dans l’ensemble, High Flying Birds est complètement différent d’Oasis. Ils ne pourraient pas être plus différents ».

Cependant, lors de la préparation de sa liste de chansons pour chaque concert, Noel Gallagher assure qu’il doit réfléchir aux deux projets. « Vous ne pouvez pas facturer 70 € par billet (environ 98 € US) et ne pas jouer une poignée de chansons d’Oasis, certaines des chansons les plus célèbres des années 90 », explique le musicien.

Concernant les plans de cette nouvelle tournée, Gallagher assure qu' »il est dans une position privilégiée ». « Je commencerai probablement à tourner avec la plupart des chansons d’Oasis quand je ferai le truc acoustique. »

Il y a toujours un plan pour sortir correctement avec un orchestre en tournée, mais je ne sais pas quand cela pourrait arriver à cause de cette merde de Covid.

Noel Gallagher, toujours prêt à la controverse, a déchaîné des commentaires énergiques contre le prince Harry, le plus jeune fils de Charles de Galles, le qualifiant de « fichu flocon de neige libéral », affirmant ressentir de la sympathie pour son frère aîné, le prince William, pour avoir un frère qu’il est une « bouche lâche », c’est pourquoi il a souligné dans l’interview qu’il ressentait une affinité avec William à cet égard.

Les critiques de Gallagher sont dues à l’interview notoire que Harry a menée avec Oprah Winfrey avec sa femme Meghan Markle, dans laquelle ils ont révélé des informations compromettantes sur sa relation avec la « famille royale ». Gallagher a invité Harry à se taire, notant qu’il n’y avait aucune raison de critiquer sa famille de cette manière, concluant que « c’est ce qui se passe lorsque vous vous impliquez avec les Américains ».