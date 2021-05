Noel Gallagher présente une nouvelle vidéo pour «  Nous sommes sur notre chemin maintenant  »

Noel Gallagher se prépare à la sortie de « Back The Way We Came: Vol 1 (2011.2021) », un album de compilation de ses meilleures chansons avec High Flying Birds, célébrant sa première décennie à jouer avec eux, il a donc sorti un nouveau clip vidéo avec Matt Smith.

« Nous sommes sur notre chemin maintenant » est le dernier single sorti dans son projet solo, qui a maintenant un clip vidéo en noir et blanc avec de fortes influences sur le cinéma français de la nouvelle vague, racontant l’histoire d’une romance tragique entre Smith, célèbre pour son rôle de «Doctor Who» et d’actrice et mannequin Gala Gordon.

Sur la signification de « Nous sommes sur notre chemin maintenant », Gallagher a déclaré: « C’est une chanson sur le fait de ne pas dire au revoir et la frustration de choses qui n’ont pas été dites. » Smith a également partagé ses impressions de sa participation à la vidéo: «Faire un clip vidéo avec le plus grand auteur-compositeur que mes amis et moi-même ayons jamais vu est une journée décente au bureau. Merci NG ».

Dan Cadan, réalisateur de la vidéo avec Jonathan Mowatt, a expliqué dans le même communiqué de Gallagher qu’il s’était complètement inspiré du film policier français « A Bout De Souffle », du maître de la new wave français Jean-Luc Godard, connu aussi sous son nom en anglais « Breathless »).

Réputé pour rejeter les conventions et la tradition, le cinéma New Wave est une esthétique intemporelle qui privilégie vaillamment l’expérimentation et l’esprit iconoclaste. Noel Gallagher incarne tout cela, c’est donc la combinaison parfaite », a déclaré Caden.

Noel Gallagher a été nommé ambassadeur officiel du «Record Shop Day» en 2021. Il s’agit d’une date annuelle déterminée pour célébrer les disquaires indépendants. «Les disquaires étaient vraiment importants quand j’ai grandi. C’est quelque chose qui est dans mon ADN », a déclaré l’artiste après sa nomination.