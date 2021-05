Noel Gallagher explique pourquoi Oasis ne devrait pas se réunir

Après la séparation notoire d’Oasis en 2009, les années suivantes ont vu une augmentation des rumeurs sur une éventuelle réunion, malgré le fait qu’il est de plus en plus évident que les frères Noel et Liam Gallagher n’ont pas été en mesure de faire la paix pleinement. domaine.

Cette possible réunion semble encore plus improbable si l’on prend en considération les récentes déclarations de Noel Gallagher, qui a assuré qu’Oasis ne devrait pas se réunir car le groupe britannique pop a un héritage « gravé dans la pierre ».

Suite à l’annonce d’un documentaire spécial célébrant le 25e anniversaire du concert emblématique du groupe à Knebworth, Noel a été interrogé sur les retrouvailles potentielles, à laquelle le musicien a répondu qu’il « n’avait pas envie » d’en faire une.

« L’héritage du groupe est gravé dans la pierre », a déclaré Noel Gallagher à l’émission de télévision australienne « The Project ». «Si les gens nous ont vus, ils comprendront de quoi il s’agit. S’ils ne nous ont pas vus, c’est difficile car je n’ai jamais vu les Beatles ou les Sex Pistols. »

Gallagher a noté qu’il recevait constamment la même question à propos de la réunion, et la seule chose qu’il puisse dire à ce sujet, c’est qu’il n’a pas envie de le faire. « Quand vous êtes dans un groupe, c’est un engagement absolu, donc je ne pense pas que je pourrais avoir une idée, que quatre personnes l’exécutent et six semaines plus tard, quelqu’un la rejette parce que leur chat tousse. »

J’aime marcher au rythme de mon propre tambour. J’ai peur qu’Oasis soit fini.

Noel a également fait remarquer qu’il ne comprend pas la fascination que les autres semblent avoir dans la relation avec son frère Liam. «Ce n’est même pas moi qui entame la conversation. D’autres personnes sont fascinées par cela, ce qui me fascine. Mais à part ça, je n’ai vraiment pas grand-chose à dire à ce sujet », a-t-il conclu.

Le mois dernier, Noel Gallagher a partagé quelques détails sur l’album «Greatest Hits» qu’il sortira avec son projet High Flying Birds, célébrant ainsi une décennie avec le groupe et qui sortira le 11 juin.