Noel Gallagher dit qu’il a «  bonne chance  » d’écrire un nouvel album

Les derniers mois se sont révélés très productifs pour de nombreux membres actifs de l’industrie de la musique. Récemment, Noel Gallagher a déclaré qu’il était dans un état profond de composition musicale pour son prochain album après avoir frappé « une série de bonne chance » dans son processus de création.

L’ancien guitariste d’Oasis a travaillé dur sur sa suite de «Who Built The Moon?» Un album qu’il a sorti en 2017, c’est pourquoi il assure que l’enfermement face à la pandémie lui a enfin permis de se concentrer sur sa nouvelle musique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Record Store Day annonce de nouvelles sorties de The Clash and The Cranberries

Gallagher a eu une conversation avec Matt Morgan sur son podcast, commentant ce qui suit: «Je suis en studio depuis un moment. Petit à petit, sur une séquence chanceuse, quelques méga airs, vraiment cool. Je fais les chansons d’un nouvel album. J’ai été dans le studio tous les jours. Je n’avais pas ça, je ne sais pas où je serais maintenant si ce n’était pas tous les jours. »

Gallagher prévoyait qu’il avait du bon matériel en route. Après que certaines rumeurs suggèrent qu’il continuerait avec le style psychédélique de son album précédent, le musicien dit qu’il expérimente les sons de la musique électro pop.

Ce n’est pas vraiment de l’électro. C’est à cause de leurs démos, quand ils entendront la chose finie, cela sera méconnaissable mais cela aura la même ambiance.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Williams nommé compositeur vivant le plus populaire

Gallagher a également mentionné se sentir en mouvement avec ce nouveau matériel, bien qu’il attend avec impatience le jour où tout rouvrira de la même manière qu’avant la pandémie. « Mon studio est en ville, donc je serai en ville, je vais au pub pour le déjeuner, je reviens au studio en colère, en criant après les gens. »

Interrogé sur la date de sortie possible, Noel Gallagher dit qu’il est actuellement au stade de l’écriture de chansons et qu’après cinq ans de tournée, il s’est donné du temps et jusqu’à présent, il n’est pas tout à fait sûr de quand il pourrait avoir une date estimée.