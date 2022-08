Noel Gallagher dans la situation la plus gênante alors que tout le restaurant applaudit le long de Wonderwall en vacances

L’ancien chanteur d’Oasis, Noel Gallagher, s’est retrouvé dans la situation la plus embarrassante qu’on puisse imaginer alors qu’un restaurant entier rempli de gens applaudissait « Wonderwall » devant lui.

Vous connaissez ce sentiment quand une foule de gens commence à vous chanter « Joyeux anniversaire », ou quand on vous crie publiquement à l’école ou au travail ? Quand vous ne voulez rien de plus que vous replier sur vous-même mais que vous devez vraiment vous asseoir et sourire poliment ? J’imagine que c’est exactement ce que Gallagher a ressenti à ce moment particulier.