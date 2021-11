Noel Gallagher aborde les comparaisons entre Oasis et les Beatles

Douze ans se sont écoulés depuis la séparation définitive d’Oasis et de certains de ses adeptes (et détracteurs) mettent encore en évidence les comparaisons entre le groupe de Manchester et « The Beatles », l’un des groupes les plus importants de la scène pop britannique.

Et ce n’est pas pour moins. Après avoir présenté deux albums à succès en 1994 et 1995 avec « Definitely Maybe » et « (What’s The Story) Morning Glory? », Respectivement, Noel Gallagher a précisé qu’ils seraient bien plus importants que le quatuor de Liverpool (bien que des années plus tard, il soutiendrait qu’il était drogué quand il l’a fait).

Lors d’une récente projection spéciale de la nouvelle série documentaire « The Beatles: Get Back », Noel Gallagher a déclaré ce qui suit (via Music-News.com): « Quand Oasis a commencé, nous étions si géniaux que nous étions comparés aux Beatles, tant à portée que musicalement, honteusement, étant aussi comparés à eux-mêmes.

C’est embarrassant, parce que nous n’étions pas aussi bons qu’eux.

Gallagher a noté plus tard que les Beatles étaient d’une grande importance pour lui. «Ils avaient certainement les meilleurs airs, de loin. Dans ma collection de disques, ils ont les meilleures chansons. Ils ont influencé tous ceux qui sont venus après. Son influence est absolue ».

Sur l’effet de sa musique, Gallagher a noté qu’il ne connaît personne qui écrit des chansons ou joue de la guitare dans laquelle il n’a pas cité les Beatles comme faisant partie de ses influences. « The Beatles: Get Back » est une nouvelle série documentaire réalisée par Peter Jackson, lauréat d’un Oscar, qui passe en revue les enregistrements de « Let It Be », le dernier album du groupe.