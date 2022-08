Noel Clarke dit qu’il écrit un scénario sur le fait d’être « annulé » pour des allégations non prouvées

En espérant transformer un négatif en positif, Noël Clarke utilise son « annulation » réelle comme source d’inspiration pour un scénario. En 2021, de multiples allégations d’inconduite ont été portées contre Clarke, entraînant des conséquences majeures pour sa carrière. BAFTA a suspendu son adhésion et a retiré le prix de l’acteur pour ses réalisations exceptionnelles dans le cinéma britannique. Il a été rapporté plus tard que la police avait clos son enquête sans porter aucune accusation contre Clarke, notant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver l’une des allégations.

Vendredi, Clarke a pris Twitter pour annoncer qu’il écrit un scénario sur l’expérience. Dans le tweet, Clarke note qu’il a environ 30 pages dans son script, trouvant peut-être qu’il est thérapeutique d’écrire ainsi qu’il fait référence au SSPT dont il a souffert à cause de ce qui s’est passé. Il a simplement écrit : « J’écris un script sur toute cette merde. J’ai 30 pages, mais le SSPT est réel. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Noel Clarke a crié au scandale sur les allégations

Cette annonce intervient peu de temps après que Clarke a publié une vidéo sur Twitter parlant de l’affaire. L’acteur réitère dans la vidéo qu’il n’a été accusé d’aucun crime et souligne que les détectives peuvent corroborer sa version de l’histoire. Il révèle également qu’il a personnellement demandé des informations à la police pour son cas par le biais de la loi britannique sur la liberté d’information pour apprendre qu’aucune plainte n’avait été déposée contre lui auprès de la police métropolitaine.

« Je veux que vous vous souveniez de ce qui a été dit sur moi », dit Clarke dans le clip. « Plus de gens se présentent à la police, ‘La police enquête sur ceci, cela et l’autre’, et finalement, ‘La police arrête l’enquête en raison de preuves insuffisantes’ et tout ce genre de conneries. Je vais me souvenir de tout cela, parce que cela pourrait me donner un plus grand SSPT, mais c’est ce que nous disons.

Défendant son droit d’accès, Clarke ajoute : « Mon droit d’accès m’a dit, noir sur blanc de la part de la police métropolitaine, qu’en plus de 40 ans de ma vie, il n’y a jamais eu de plainte ou de rapport de police à mon sujet. , jamais, de quelque manière que ce soit, forme ou forme. Il n’y a aucun document trouvé n’importe où sur le système où je suis nommé comme une personne dont on se plaint, ou un suspect. Intéressant. Donc, je suppose maintenant, j’étais tellement méchant et manipulateur que j’ai fait tout ce qui était juste en dessous du niveau de la criminalité. Ou, peut-être qu’il y avait un peu d’exagération, de collusion, d’embellissement et de conneries. Mais, hé, je dis juste. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ce Je vous promets que je n’en étais pas un.

On ne sait pas encore si Clarke envisage de jouer son propre rôle dans l’histoire qu’il écrit sur l’annulation.