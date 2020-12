Noël au cinéma: l’explosion de Nashville provoque des images dévastatrices

Noël 2020 à Nashville il sera difficile d’oublier pour les habitants de cette ville du Tennessee aux États-Unis. Au petit matin de ce vendredi, une voiture a explosé au milieu de la rue et a causé d’énormes dégâts, en plus de laisser un solde de trois blessés. Les chercheurs du FBI ils analysent le cas et ils n’excluent pas que c’était une attaque. Les images capturées par les voisins ils viennent vraiment d’un film.

Le fait a été confirmé par le service de police local qui a détaillé de graves dommages aux façades des bâtiments, des arbres et des espaces publics. « Cela semble être un acte intentionnel. Les forces de sécurité ferment les rues pendant que l’enquête se poursuit. », J’ai posté l’agence sur son compte Twitter.

Vidéos de l’explosion à Nashville, aux États-Unis, ce Noël

Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux sont ravageuses: le feu, la fumée, les sirènes et les cris ternissent un matin de Noël habillé de deuil. De plus, ils ont montré comment les explosions se sont répétées après le premier incendie. « Il y a des arbres et du verre partout »un résident local a déclaré à CNN.

#Nashville

Hou la la! L’explosion peut être à la fois vue et entendue sur cette séquence de vidéosurveillance à l’intérieur d’une unité de condominium: « Les images de la caméra de sécurité d’un condo au Exchange Lofts sur Church Street montrent le moment de l’explosion. » Original : Kirt Websterpic.twitter.com/Mc1JfEHGpv – Shane B. Murphy (@shanermurph)

25 décembre 2020





Judd Deere, l’un des porte-parole de la Maison Blanche, a rapporté que le président Donald Trump avait déjà été informé de l’incident. « Le président est reconnaissant pour la réponse des incroyables services d’urgence et prie pour ceux qui ont été blessés. », était le texte de la déclaration officielle.

L’enquête met en évidence un fait intentionnel qui aurait pu être une attaque délibérée. Andrew McCabe, un ancien responsable du FBI, a estimé sur CNN qu’un tel événement devrait être considéré comme « un possible acte terroriste ». À cet égard, un porte-parole de la police a exprimé le même soupçon: « Oui, nous pensons que c’était un acte intentionnel ».