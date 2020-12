Noël arrive enfin à DOOM Eternal

Noël entre fusils de chasse et sang grâce au DOOM Slayer

La mise à jour 4 est là pour DOOM Eternal et la première partie de DOOM Eternal: Les anciens dieux, et comprend un nouveau niveau de maître gratuit et du contenu pour les événements en direct comme Shred and Tear Wrappers, un nouvel événement thématique débutant le 10 décembre.

En outre, La mise à jour 4 inclut une augmentation de résolution maximale lors de l’utilisation du mode de compatibilité sur Xbox Series X et S, quelques corrections et autres améliorations. Pour consulter toutes les informations de l’événement et les corrections nous vous laissons l’entrée de blog.

La source: Communiqué de presse Bethesda