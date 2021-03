Noël 8 bits apporte le plaisir des fêtes des années 80 à HBO Max avec Neil Patrick Harris et June Diane Raphael

Neil Patrick Harris a rejoint le casting de Noël 8 bits, un nouveau film humoristique de New Line en préparation chez HBO Max. Le casting met également en vedette Winslow Fegley (Timmy Failure: des erreurs ont été commises), June Diane Raphael (Grace et Frankie) et Steve Zahn (Famille moderne, Journal d’un enfant Wimpy). Michael Dowse (Café et kareem) dirigera.

Noël 8 bits est une adaptation du premier roman de l’auteur Kevin Jakubowski. Décrit comme un « regard sincère et humoristique sur les mésaventures de l’enfance », le film se déroule dans la banlieue de Chicago dans les années 1980, à la suite d’un garçon de 10 ans nommé Jake Doyle et de sa quête épique pour trouver le meilleur système de jeu vidéo. Harris joue l’adulte Jake et sert de narrateur du film, tandis que Fegley jouera le jeune Jake avec June Diane Raphael et Steven Zahn jouant ses parents.

Tim White, Trevor White et Allen Mandelbaum produisent sous leur bannière Star Thrower Entertainment aux côtés de Nick Nantell et Jonathan Sadowski. L’auteur Kevin Jakubowski et Whitney Brown sont producteurs exécutifs.

Anciennement une enfant star qui était surtout connue pour son rôle principal dans Doogie Howser, MD pendant de nombreuses années, Neil Patrick Harris avait une résurgence de carrière à l’âge adulte. Jouer une version exagérée de lui-même dans le Harold et Kumar films et le rôle emblématique de Barney Stinson sur Comment j’ai rencontré votre mère, Harris a certainement prouvé ses capacités en tant qu’acteur comique. Il a également remporté un Tony Award pour son travail sur le spectacle de Broadway Hedwige et le pouce en colère. Les plus jeunes fans reconnaîtront également Harris pour ses rôles dans Les Schtroumpfs films et son rôle plus récent en tant que comte Olaf dans la série Netflix Une série d’événements malheureux.

Il y a d’autres grands projets auxquels Harris est actuellement attaché. Il jouera un rôle dans The Matrix 4, qui devrait actuellement sortir en salles en décembre. Harris jouera également un personnage dans Le poids insupportable du talent massif, le thriller satirique d’action avec Nicolas Cage jouant lui-même. Il est également attaché à jouer Bill Aucoin dans le prochain biopic de Neil Bogart écrit et réalisé par le fils de Neil, Timothy Scott Bogart.

Sorti l’année dernière, Timmy Failure: des erreurs ont été commises met en scène l’enfant acteur Winslow Fegley dans l’un de ses tout premiers rôles en tant que personnage titulaire. Il a également eu des rôles dans la série télévisée Le bon docteur et Fast Layne. Par coïncidence, il jouera également un rôle dans Or qui tourne, le prochain biopic de Neil Bogart qui présente également Harris, mais ils ne joueront pas le même personnage cette fois-ci.

Pendant ce temps, Raphael est peut-être mieux connu pour Grace et Frankie, même si elle a également joué des rôles dans les films Première année et Inachevé. Elle est peut-être mieux connue comme co-animatrice de Comment cela a-t-il été fait?, un podcast qui regarde des films terribles aux côtés de son mari Paul Scheer et de son ami Jason Mantzoukas. Zahn est apparu dans une variété de films tels que La réalité blesse, Dallas Buyers Club, Journal d’un enfant Wimpy, et Guerre pour la planète des singes. Il a également eu des rôles récurrents sur Famille moderne et la série HBO Treme.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Noël 8 bits et on ne sait pas quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

