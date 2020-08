Noah a insisté sur le fait qu’il n’utiliserait «jamais» le mot N.

Noah Schnapp a nié avoir utilisé le mot N dans une vidéo virale de lui en train de chanter sur le morceau de Chris Brown et Lil Dicky, Freaky Friday.

Dans la vidéo, qui a été enregistrée l’année dernière, le Choses étranges L’acteur a semblé répéter l’insulte offensive plusieurs fois alors qu’il était avec un groupe d’amis à l’arrière d’une voiture. Le clip est devenu viral et le hashtag #NoahSchnappIsOverParty a commencé à être tendance sur Twitter.

Noah a affirmé qu’il avait en fait utilisé le mot «voisin» au lieu du mot N et a publié une déclaration sur son histoire Instagram.

Il a écrit: “Salut les gars, récemment une vidéo de l’été dernier est sortie de moi en train de danser et de chanter en chantant le mot” voisin “sur le mot n. Je ne dirais vraiment jamais le mot n et je ne suis pas le genre de personne “Je n’ai vraiment jamais utilisé ce mot de ma vie. Utiliser le mot” voisin “dans cette chanson était juste quelque chose que mes amis du camp et moi avons fait.

LIRE LA SUITE: Noah Schnapp laisse entendre qu’il y aura une saison 5 de Stranger Things

Noah Schnapp de Stranger Things nie avoir chanté le mot N dans une vidéo virale. Image: Stuart C. Wilson / Getty Images

“J’espère que vous comprenez tous que je ne pourrais même jamais penser à faire ça. Mes amis ne publieraient jamais de vidéo ou ne me soutiendraient jamais si je disais une insulte sans hésitation.”

Il a ajouté: “Je m’excuse d’avoir utilisé un mot de remplacement. Ce n’est pas à moi d’en utiliser un et je devrais garder la bouche fermée. Je comprends pourquoi il est jugé offensant et je suis vraiment désolé.”

Histoire Instagram de Noah Schnapp. Photo: @noahschnapp via Instagram

Cela survient quelques semaines seulement après que le compte Twitter de Noah a été piraté et qu’un certain nombre d’insultes raciales ont été partagées depuis son compte. Noah a confirmé sur Instagram que les messages ne venaient pas de lui et qu’il avait en effet été piraté.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂