Noah Schnapp de Stranger Things est ouvertement gay : "Je suis plus comme Will"

L’acteur Noah Schnapp est devenu gay après avoir passé 18 ans dans le placard.

© 2022 Getty Images, Getty Images Amérique du NordNoah Schnapp est sorti du placard et est devenu ouvertement gay

L’acteur de 18 ans Noah Schnapp, connu pour sa performance en tant que Will Byers dans la série Netflix choses étranges a attiré l’attention de ses millions de followers en se déclarant gay et être ouvert sur son orientation sexuelle en disant qu’il ressemble beaucoup plus à Will qu’il ne le pensait. L’annonce de Noah est passée par les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où il a raconté comment il « est sorti du placard » avec sa famille et ses amis.

« Quand j’ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après avoir eu peur pendant 18 ans dans le placard, ils ont tous dit « nous savons »« , a-t-il raconté avec humour dans une vidéo de quelques secondes sur TikTok, où Le matériel compte déjà plus de 1,5 million de likes et environ 6 millions de reproductions en moins d’une heure d’avoir été publié et où il se lit dans la description « Il semble que je ressemble plus à Will que je ne le pensais« .

Des célébrités de ce réseau social, comme Chris Olsen, qui est un créateur de contenu ouvertement gay, l’ont soutenu dans sa décision de partager cette expérience avec ses millions de followers : « bienvenue roi», a écrit le tiktoker, qui compte plus de 9,5 millions de fans sur ce réseau social. Même le compte Netflix Latin America a commenté la publication du protagoniste de l’une de ses séries les plus réussies: »Nowah je ne supporte pas �� Je t’aime tellement ❤️❤️��« Netflix a écrit.

C’était en juillet 2022 quand, après la quatrième saison de choses étranges, Schnapp (New York, 2004) confirmé La variété que son caractère dans choses étranges est gay et a affirmé que Will Byers était amoureux de son meilleur ami, Mike, joué par Finn Wolfhard: »Il a toujours été là mais on ne l’a jamais vraiment su, c’est juste quelque chose qu’il grandit plus lentement que ses amis. Maintenant qu’il est âgé, ils l’ont rendu très réel et évident. Il est maintenant clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike.« , a confié l’acteur au média américain.

Pour l’instant, le reste du casting de la célèbre série n’a pas réagi à la vidéo de leur partenaire. D’autre part, Netflix et les frères Duffer ont annoncé que saison 5 de choses étranges le programme se terminerabien qu’il n’y ait toujours pas de date pour le début de la production de la saison ou pour ses débuts.

